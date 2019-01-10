Житель Чувашии признался в убийстве полицейского из Тверской области.

Трагедия произошла в подмосковном Подольске 9 января, ночью, в одном из общежитий города. К местной жительнице приехал в гости знакомый, 36-летний полицейский Максим Дунаев. В застолье принял участие и сосед женщины - 40-летний житель Чувашии Алексей Исаев. В итоге мужчины повздорили, по версии следствия - сосед приревновал полицейского к хозяйке.

Отношения долго не выясняли - Исаев, ранее осужденный за нападение на правоохранителя, схватился за нож и перерезал горло оппоненту. Сразу после этого он скрылся с места происшествия и его объявили в розыск.

«Скорую» вызывала хозяйка комнаты, она и рассказала полицейским, кто напал на Максима Дунаева - потерпевший оказался офицером полиции из Тверской области. Мужчина врачей не дождался, скончался на месте трагедии.

Подозреваемого задержали в Московской области спустя несколько часов. Во время допроса он заявил, что не знал, что его предполагаемый соперник - полицейский. В содеянном раскаивается, вину свою признает. По решению суда он на время следствия помещен под стражу.