2019-01-10T14:08:27+03:00
Происшествия

Житель Чувашии признался в убийстве полицейского из Тверской области

Подозреваемый задержан в Подмосковье [видео]
Мария ЛУКОЯНОВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Трагедия произошла в подмосковном Подольске 9 января, ночью, в одном из общежитий города. К местной жительнице приехал в гости знакомый, 36-летний полицейский Максим Дунаев. В застолье принял участие и сосед женщины - 40-летний житель Чувашии Алексей Исаев. В итоге мужчины повздорили, по версии следствия - сосед приревновал полицейского к хозяйке.

Отношения долго не выясняли - Исаев, ранее осужденный за нападение на правоохранителя, схватился за нож и перерезал горло оппоненту. Сразу после этого он скрылся с места происшествия и его объявили в розыск.

«Скорую» вызывала хозяйка комнаты, она и рассказала полицейским, кто напал на Максима Дунаева - потерпевший оказался офицером полиции из Тверской области. Мужчина врачей не дождался, скончался на месте трагедии.

Подозреваемого задержали в Московской области спустя несколько часов. Во время допроса он заявил, что не знал, что его предполагаемый соперник - полицейский. В содеянном раскаивается, вину свою признает. По решению суда он на время следствия помещен под стражу.

Житель Чувашии признался в убийстве полицейского из Тверской области.

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