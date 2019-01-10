2019-01-10T12:07:36+03:00
Происшествия

В Чувашии судья подделала материалы уголовного дела и отделалась предупреждением

Она взялась за это, когда на ее приговор прокуратура подала апелляцию
Лика ИСАЕВА
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Судью наказали за подделку документов уголовного делаСудью наказали за подделку документов уголовного делаФото: Из материалов пресс-службы
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В вышедшем итоговом за 2018 год вестнике Высшей квалификационной коллегии судей России среди материалов сборника есть информация о том, как наказали судью Моргаушского районного суда Чувашии Татьяну Салдыркину за подделку документов в уголовном деле.

Она вынесла приговор двум злоумышленникам, которых обвиняли в хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище.

Во время оглашения приговора гособвинитель обратил внимание на то, что в нем исключены такие квалифицирующие признаки, как «группой лиц по предварительному сговору» и «с причинением значительного ущерба гражданину». Это повлияло на назначение наказания для осужденных.

Прокуратура обжаловала этот приговор, утверждая, что суд безосновательно исключил квалифицирующие признаки. Едва документ поступил в суд, как Татьяна Салдыркина вечером вызвала к себе следователя и запросила у него флешку с постановлением о привлечении в качестве обвиняемых и обвинительным заключением.

Получив ее, Салдыркина самостоятельно удалила из этих документов вменение квалифицирующих признаков кражи: «группой лиц по предварительному сговору» и «с причинением значительного ущерба гражданину». Затем она распечатала эти измененные тексты, попросила следователя подписать их, и вшила новые бумаги в материалы уголовного дела. При этом подлинники она изъяла. Затем эту уголовное дело она направила на апелляцию.

То, что уголовное дело имеет признаки подделки, заметили прокурор и его заместитель, начальник СО ОМВД, осужденные и потерпевший. Их выводы подтвердила проведенная экспертиза.

Дал объяснения по этому поводу и следователь, подписавший измененные документы по требованию судьи: он был уверен, что Салдыркина исправляет его ошибки, поэтому выполнял все указания.

Во время разбора ситуации председатель Верховного суда Чувашии обратил внимание, что апелляция оставила в силе вынесенный Салдыркиной приговор. Вот только квалификационную коллегию судей Чувашии этот довод не устроил. Она рассматривала законность действий судьи после вынесения приговора. Тем не менее, были учтены положительные характеристики Салдыркиной и ее привлекли к наказанию в виде предупреждения.

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