В Йошкар-Оле школьница умерла от передозировки противозачаточных таблеток

В пятницу, 4 января, в Йошкар-Оле скончалась ученица старших классов одной из городских школ. Причиной смерти 15-летней девочки стало большое количество противозачаточных таблеток. По одной из версий, подросток приняла их вместе с парацетамолом.

Информация же о возбуждении по данному факту уголовного дела по появилась только после окончания новогодних каникул.

- В рамках расследования сотрудникам предстоит выяснить причины того, зачем девушка приняла данные таблетки, - сообщила «КП-Казань» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного комитета Марий Эл Яна Шалина.

На данный момент известно, что после принятия таблеток школьнице стало плохо и она была госпитализирована в больницу. Там девочка и скончалась.