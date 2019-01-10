2019-01-10T11:19:15+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле школьница умерла от передозировки противозачаточных таблеток

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
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Девочку увезли в больницу, где она в итоге скончалась.Девочку увезли в больницу, где она в итоге скончалась.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В пятницу, 4 января, в Йошкар-Оле скончалась ученица старших классов одной из городских школ. Причиной смерти 15-летней девочки стало большое количество противозачаточных таблеток. По одной из версий, подросток приняла их вместе с парацетамолом.

Информация же о возбуждении по данному факту уголовного дела по появилась только после окончания новогодних каникул.

- В рамках расследования сотрудникам предстоит выяснить причины того, зачем девушка приняла данные таблетки, - сообщила «КП-Казань» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного комитета Марий Эл Яна Шалина.

На данный момент известно, что после принятия таблеток школьнице стало плохо и она была госпитализирована в больницу. Там девочка и скончалась.

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