Жителя Чувашии ищут за убийство полицейского из ревности

Убийство сотрудника УМВД Тверской области произошло 9 января в 5.00 в одной из коммунальных квартир подмосковного Подольска. Там проживает женщина, к которой в гости в свободное время от службы приехал 36-летний полицейский Максим Дунаев.

Навестить приятельницу решил и ее сосед - 40-летний житель Чувашии Алексей Исаев. Мужчина застал в комнате у знакомой полицейского. По версии следствия, между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. По предварительным данным, Исаев схватился за нож. В результате от полученных ранений лейтенант полиции погиб на месте. Житель Чувашии скрылся с места происшествия.

По факту гибели сотрудника УМВД Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство сотрудника органов правопорядка». Если в суде вина жителя Чувашии будет доказана, то ему грозит пожизненное лишение свободы.

К слову, как стало известно, Алексей Исаев до этого уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Поиски мужчины продолжаются.