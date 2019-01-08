Над Татарстаном взошли три солнца

Жители Татарстана накануне стали свидетелями не самого частого оптического явления - гало. При этом, увидеть "три солнца" можно было не в каком-то конкретном месте, а в разлдичных точках Татарстана. По сути – это оптический феномен - светящееся кольцо, которое появляется вокруг мощного источника света.

- В общем-то особо удивительного ничего нет, - считают местные астрономы. - Хотя явление довольно редкое и называется оно «гало». Обычно, оно появляется вокруг Солнца или Луны. Возникает тогда, когда происходит преломление света в кристаллах льда у поверхности земли. Причем происходит это, как правило, в мороз.

Вот и получается, что удивляться особенно и не стоит. Так, в течение последних суток температура воздуха опускалась до 28 градусов мороза. Днем чуть потеплело, но не слишком сильно. Поэтому увидеть гало и стало возможным.