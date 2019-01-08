2019-01-08T14:43:59+03:00
Общество

Над Татарстаном взошли три солнца

Жители республики стали свидетелями оптического явления - гало
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Жители Татарстана накануне стали свидетелями не самого частого оптического явления - гало. При этом, увидеть "три солнца" можно было не в каком-то конкретном месте, а в разлдичных точках Татарстана. По сути – это оптический феномен - светящееся кольцо, которое появляется вокруг мощного источника света.

- В общем-то особо удивительного ничего нет, - считают местные астрономы. - Хотя явление довольно редкое и называется оно «гало». Обычно, оно появляется вокруг Солнца или Луны. Возникает тогда, когда происходит преломление света в кристаллах льда у поверхности земли. Причем происходит это, как правило, в мороз.

Вот и получается, что удивляться особенно и не стоит. Так, в течение последних суток температура воздуха опускалась до 28 градусов мороза. Днем чуть потеплело, но не слишком сильно. Поэтому увидеть гало и стало возможным.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Ресин, советник мэра Москвы, помощник Патриарха: В 2018-м в столице зазвонили колокола 11 новых церквей, сооружается еще 100 храмов
Об этом накануне Рождества советник мэра Москвы и помощник Патриарха рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
В Татарстане прогнозируют снег и до 23 градусов мороза
Казанские студенты разработали первый подкаст на татарском языке
Из Казани могут запустить авиарейсы в Липецк
В Казани три ребенка и их мать отравились угарным газом
В Татарстане нашли пропавшего инвалида, которого искали два дня
Более 8 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за минувшие сутки
Азмун может покинуть "Рубин" и вернуться на родину
Гала-концерт казанского фестиваля "Добрая волна" покажут на федеральном канале
Казанцев научат кататься на коньках на Черном озере
"Ак Барс" потерпел первое поражение в 2019 году, уступив "Витязю"
Рождество 2019 в Чувашии: в праздничных богослужениях приняли участие около 21 000 человек
Ночью 8 января в Татарстане температура воздуха может опустится до -28 градусов
В Казани собака пробыла в капкане два дня, пока ее не выручили спасатели
В Татарстане более 1 200 ребят вступили в школьные лесничества
Рухнувший в Татарстане «Анкор банк» выплатил кредиторам более 223,5 миллионов рублей
Мэр Казани поздравил горожан с Рождеством 2019
7 января днем Казань от снега будут чистить более 300 рабочих
Новогодние «гастроли»: полицейские Казани задержали воров домушников
В Татарстане отец и сын отправились на рыбалку и едва не замерзли насмерть
Митрополит Феофан поздравил татарстанцев с Рождеством
Профессор Эдинбургского университета перевел на английский язык произведение "Нарспи" Константина Иванова