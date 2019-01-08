"В качестве" удобрения она не подойдет": Казанцам рассказали, что сделать с отслужившими новогодними елками

Вот и отгремели новогодние выходные. После полутора недель отдыха россияне вышли на работу. При этом, в большинстве домов или квартир по-прежнему можно увидеть новогодние елки. Кто-то избавляется от главного символа праздника в первых числах января, кто-то ждет Старый Новый год, а кто-то и вовсе хранит хвойное дерево до весны. Так или иначе, но, когда дерево свое отслужит, его надо куда-то девать. Не будет же оно украшать квартиру вечно?

Своим мнением о том, что можно сделать с елками и как их использовать поделилась заместитель директора по научной деятельности, ассистент кафедры почвоведения Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Мария Кожевникова.

В частности, она рассказала, можно ли использовать хвою в качестве удобрения для других растений. Хвоя содержит ценные биологические компоненты: хлорофилл, витамины, макро- и микроэлементы, фитогормоны, фитонциды, бактериостатические и антигельминтные вещества. Лапник, по словам эколога, является одним из лучших укрывных материалов растений на зиму.

- Однако еловая хвоя имеет высокую кислотность, поэтому в качестве удобрения она не подойдет. Сосновая также будет увеличивать кислотность почвы, но минимально. Хвоя в данном случае может подойти немногим растениям, например гортензии, - отметила Кожевникова.

В качестве аргумента она упомянула хвойные леса. Ввиду того, что у елей поверхностная корневая система, корни расходятся в стороны, сушат верхний слой почвы. Поэтому расти рядом с ними другим видам деревьев не представляется возможным, разве что низким кустам черники, брусники и костянике. Данные виды растений, как утверждает Кожевникова, переносят кислую среду.

- Я бы и вовсе порекомендовала приобретать ели в горшочках. Те, кто имеет дачу или сад, могут высадить дерево в огороде, - посоветовала Кожевникова.

Для тех, кто приобрел живую ель: после праздничных выходных каждый может принести отслуживший символ Нового года и сложить его в специальный контейнер.

В Казани пункты приема будут работать круглосуточно с 10 по 31 января 2019 года по адресам: улица Аделя Кутуя, 160 (контейнер возле офиса Поволжской экологической компании) и проспект Победы, 141 (контейнер будет размещен на территории зимнего бульвара ТЦ «МЕГА»).