2019-01-06T18:51:56+03:00
Происшествия

В Чувашии ревнивец по ошибке застрелил водителя "скорой помощи"

Мужчина пришел на расправу с соперником-фельдшером
Лика ИСАЕВА
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Фото изъятого с места происшествия ружьяФото изъятого с места происшествия ружьяФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла вечером 4 января в поселке Первомайский Алатырского района республики. У себя дома поссорились мужчина и женщина. Пара жила гражданским браком, и мужчина часто ревновал подругу к односельчанам. В этот вечер он напился и решил, что его соперником стал фельдшер с подстанции "скорой помощи", которая находится в этом поселке.

Он схватил охотничье ружье ИЖ-27М 12-го калибра, которое было зарегистрировано на него как на охотника, зарядил его одним патроном, снаряженным картечью, и отправился на подстанцию.

Когда на его стук дверь подстанции открылась, то в дверном проеме злоумышленник увидел силуэт мужчины, и выстрелил в него в упор. Пострадавший скончался на месте от полученных ранений. Оказалось, что это был 57-летний водитель "скорой помощи" - охотник обознался, и напал на другого сотрудника подстанции.

Злоумышленник сбежал, но его быстро обнаружили и задержали односельчане, которые отобрали у него оружие и оставшиеся патроны, и отвели в безопасное место. Затем они сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 40-летнего жителя поселка Первомайский Алатырского района.

- На время следствия суд в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Следователем произведен тщательный осмотр места происшествия, изъяты ружье, боеприпасы, а также иные предметы, имеющие значение для расследования. В целях установления вменяемости подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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