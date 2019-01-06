"Где хочу, там и езжу": казанцы жалуются на БТР, который испортил лыжню на улице Дубравная

В воскресенье, 6 января, на сервисе Яндекс.Район появилась интересная жалоба от жительницы Приволжского района Казани под ником Маруся. Женщина рассказала, что вдоль леса на улице Дубравная по лыжне ездит бронетранспортер.

- На просьбу не ездить по лыжне хозяин заявил, что ему наплевать (слово изменено - Ред.) на лыжников, где хочу там езжу. Благодаря ему практически вся лыжня перепахана, ездить классическим ходом невозможно, не говоря уже о коньковом ходе, а ведь лыжню прокладываем мы с Вами, катаются и взрослые и пожилые люди и дети, - жалуется Маруся.

После она попросила у горожан совета в том, как можно остановить "хама" и отметила, что техника до сих пор стоит по адресу улица Дубравная, 2. Напоследок женщина рассказала, о своей 76-летней матери, которая одной из первых встает каждое утро и идет прокладывать лыжню.

Комментаторы поста поддержали Марусю, назвав водителя бронетранспортера козлом и хамом, но признались, что не знают, как решить эту проблему.

- Козел он настоящий, но, увы, с ним ничего не сделать, и таких как он много, жаль, что он не читает, что про него пишут, - считает интернет-пользователь под ником vonotnaaa.

- А я то думала, кто это делает - отмечает LesMariTyrek.

Понесет ли хозяин боевой машины какую-нибудь ответственность, и что транспортное средство делает на улице Дубравная пока неизвестно.