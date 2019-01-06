Создание рождественских открыток, футбол в валенках и концерт татарской музыки: куда сходить в Казани 6 января?

Казань продолжает радовать своих жителей и гостей города праздничными мероприятиями. В канун рождества, 6 января, в столице Татарстана пройдет сразу несколько праздничных представлений, чемпионатов и мастер-классов.

Так, начнется это воскресенье с открытия в 11.00 рождественской мастерской в Горкинско-Ометьевском лесу. Она будет работать вплоть до 16.00. В 13.00 тут же пройдет мастер-класс по рисованию акварелью в технике скетч (техника быстрого создания простых рисунков и визуальных заметок - Ред.). А вечером, в 18.00 в Горкинско-Ометьевском лесу выступит группа "СБПЧ". Их музыка совмещает в себе уличный шум, случайные отрывки старых пластинок и обрывки речи.

В 12.00 в парке "Черное озеро" пройдет открытая тренировка по керлингу и мастер-класс от спортсменов республиканской Федерации керлинга. В это же время в парке имени Горького состоится футбольный турнир в валенках, а в парке имени Урицкого - чемпионат по метанию снежков.Помимо этого в 13.00 в парке "Крылья Совета" всех желающих науат делать рождественские подсвечники.

В 16.00 на набережной реки Кабан можно будет послушать концерт татарской музыки, а на бульваре "Белые цветы" увидеть детское представление.

В 17.00 в городе пройдет сразу несколько праздничных представлений. Они будут орагнизованы в парках "Крылья Совета", "Калейдоскоп" и "Сосновая роща", а также на площади в Центра семьи "Казан" и сквере имени Аксенова.