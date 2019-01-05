В Татарстане столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека, среди них 12-летний ребенок

Авария с участием двух легковушек произошла в субботу, 5 января, в 13.00 на 8 километре автодороги М7 "Москва-Уфа" на второстепенной дороге в сторону села Бизяки в Менделеевском районе республики. По предварительным данным, 25-летняя женщина, управлявшая иномаркой "Шкода-Фабия", поворачивая на этот участок дороги, не выбрала безопасную скорость и выехала на встречку. Там ее иномарка протаранила "Ладу Ларгус", которой управлял 45-летний житель Менделеевска.

Сила удара была такова, что женщина-водитель и ее 25-летний пассажир получили травмы и доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Госпитализация потребовалась и 56-летней пассажирке и 12-летнему пассажиру отечественной легковушки.

- Все пострадавшие находятся в больнице, - сообщили в МВД Татарстана. - По факту столкновения сотрудниками ГИБДД МВД Татарстана проводится проверка, устанавливаются все детали ДТП.