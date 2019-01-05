В Марий Эл столкнулись пять автомобилей, погибла пассажирка и пострадали два человека

Авария с участием пяти автомобилей произошла днем 5 января в Медведевском районе республики. По предварительным данным, в условиях плохой видимости и сложных погодных условиях водитель одной из легковушек на третьем километре автодороги "Йошкар-Ола-Зеленодольск" - вблизи поселка Куяр, грубо нарушил правила дорожого движения: превысил безопасную скорость и начал совершать обгон, не убедившись в безопасности маневра.

В больницу доставили двух водителей, погибла пассажирка легковушкиФото: МВД по Марий Эл

В результате нарушения правил дорожного движения столкнулись три легковых автомобиля и два грузовых - автоцистерна и минигрузовик. Смертельные травмы получила пассажирка иномарки, находившаяся на заднем сидении автомобиля. Два водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

- В одной из машин находился ребенок, пристегнутый в детском удерживающем устройстве, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Во многом именно поэтому серьезных травм он не получил.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.

В аварии участвовали три легковушки и два грузовикаФото: МВД по Марий Эл

Участок федеральной автодороги "Йошкар-Ола – Зеленодольск" - обход поселка Куяр, в настоящее время перекрыт. Объезд осуществляется через поселок Куяр.