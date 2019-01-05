В Татарстане в течение часа задержали грабителей, напавших на пенсионеров

ЧП произошло в садовом некомерческом товариществе "Строитель", расположенном возле деревни Студенец в Верхнеуслонском районе республики. По телефону "112" в 21.33 в пятницу, 4 января, позвонили супруги-пенсионеры - 61-летний мужчина и его 66-летняя жена, которые рассказали, что на них только что папали двое неизвестных.

На место происшествия тотчас выехали сотрудники полиции, и выяснили, что в дом к супругам ворвались двое мужчин. Свои лица они скрывали за медицинскими масками, угрожая пистолетом или предметом, похожим на оружие, электрошокером, начали избивать стариков и требовать от них денег. Пенсионеры оказались не простыми жертвами - они, защищая свои жизни, оказали нападавшим такое сопротивление, что те были вынуждены сбежать из их дома. Сразу после побега пенсионеры и вызвали полицию.

Приехавшим стражам порядка они рассказали про те приметы, которые успели запомнить, и про то, что злоумышленники скрылись на машине.

Все приметы нападавших передали на посты полиции и джурным экипажам, и уже через час на автодороге, ведущей от деревни Студенец в сторону автодороги Верхний Услон – Казань, была задержана автомашина "Нива", в которой находились двое мужчин. Их личности уже были знакомы сотрудникам правоохранительных органов: ранее неоднократно судимые за совершение различных преступлений 42-летний и 39-летний казанцы. Во время личного досмотра у них изъчли пневматический пистолет, нож и медицинские маски. В салоне автомобиля нашлись два электрошокера и вязанная шапка с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Еще один пистолет - газовый, обнаружили эксперты в сугробе во время осмотра места происшествия.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Подозреваемые задержаны и от дачи показаний отказались.

Пенсионеры, пережившие нападение, выразили благодарность сотрудникам полиции за задержание злоумышленников.