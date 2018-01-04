"Лишь бы не угнали ночью": в Казани на улице Короленко дети слепили автомобиль "Мерседес"

Пока кто-то делает из снега традиционных снеговиков и ставит им вместо носа морковь, а вместо шляпы ведро, братья Кирилл и Никита из Казани слепили во дворе своего дома автомобиль. Теперь у них на "зеленой" зоне дома №69 на улице Короленко имеется собственный "Мерседес". Он, правда, не ездит, но и мальчикам еще далеко до управления транспортным средством - им едва исполнилось по 8 лет.

Фото: соцсети

Корреспонденту "КП-Казань" удалось связаться с отцом мальчиков Георгием и разузнать, как много сил было потрачено на создание подобной скульптуры.

- Да, это мои сыновья, они двойняшки. На создание такой "иномарки" было потрачено около 2 или 3 часов. Они каждую зиму строят что-то необычное из снега. То горки, то елки, то зверушек разных, - рассказал отец мальчиков.

Как оказалось, Кирилл с Никитой увлекаются не только лепкой фигур из снега. Братья занимаются брейк-дансом и игрой на фортепиано. А совсем недавно ребята стали посещать и футбольную секцию.

Фото: соцсети

Фотографии "Мерседеса" и его создателей уже заполонили популярные паблики города в социальных сетях. Горожане пока одаривают юных скульпторов лишь позитивными комментариями.

- Очень круто, большие молодцы! - хвалит братьев жительница Казани Мария Галиева.

- Какие умнички! - присоединяется к ней Елена.

- Лишь бы не угнали ночью, - шутит Карина.

- Числа 12ого заберут ее на штрафстоянку...белки, - соревнуется с ней в юморе некто по имени Макар.

- Пацаны красавцы, - пишет Виктор, отмечая правда, что значок на "машине" больше напоминает "УАЗ".

- Мои соседи. Замечательная семья, всегда что-нибудь строят из снега. Мама с папой просто пример для всех! Молодцы! - отмечает интернет-пользователь Оксана Закирова.

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