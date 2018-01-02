В страшной аварии четырех автомобилей погибла женщина, еще двое пострадавших попали в больницу

МВД Татарстана раскрыло подробности аварии, которая произошла 2 января, в среду, в 12.00 на 139 километре автодороги "Казань-Оренбург". По первоначальной информации, аварию спровоцировал водитель "Тойоты", который выехал на встречку и протранил "КИА Сид". Погибла 59-летняя женщина. Из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка, автомобили объезжали место ДТП по полям.

Но едва следователи и сотрудники Госавтоинспекции завершили осмотр места происшествия, как появилась подробная информация, которая позволила составить истинную картину произошедшего.

Автомобилем "КИА Сид" управляла 61-летняя пенсионерка. Женщина превысила безопасную скорость и в условиях снегопада и ветра на мосту пошла на обгон впереди идущего автомобиля. Она не справилась с управлением и корейская иномарка по касательной задела "семёрку", затем ударилась об ограждение дороги и легковушку отбросило на встречку, где она врезалась в "Тойоту Камри". Автомобили получили сильные повреждения, и один из отвалившихся кусков ударили в попутный для "КИА Сид" автомобиль "Лада Гранта".

Автомобили получили сильные повреждения

На месте аварии скончалась 59-летняя пассажирка корейской иномарки. Водителя "КИА Сид" и пассажира японской иномарки доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Мужчину пришлось вырезать из искореженного салона. Водитель "Тойоты" отделался испугом.

- На данный момент сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются детали ДТП, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.