В Татарстане спасатели и лыжники два километра несли на руках из леса пострадавшую женщину

ЧП произошло в 12.00 в понедельник, 31 декабря 2018 года. 49-летняя жительница Казани Лилия отправилась на лыжную прогулку на озеро Лебяжье в Кировском районе города. Женщина актвно занимается спортом, на ее страничке много фотографий с таких прогулок по заснеженному лесу. Вот только в канун Нового, 2019, года произошла неприятность - она решила прокатиться до озера Изумрудного и отклонилась от основной трассы, где много лыжников, и сломала ногу.

Лилия потеряла равновесие и упала, когда сошла с основной трассы и углубилась в лес. После падения подняться и встать на лыжи уже не смогла, пришлось звонить в "скорую помощь" и спасателям - пройти по глубокому следу в лесу и подобраться к пострадавшей медики не смогли.

Лыжницу со сломанной ногой доставили к врачамФото: МЧС Татарстана

Прибывшие на место ЧП спасатели ЗПСО №2 МЧС Татарстана добрались до лыжницы и наложили ей шину на ногу из подручных средств, зафиксировав ее до прибытия к врачам. Затем они переложили ее на сани-волокуши и начали тянуть за собой по лесу в сторону "скорой", часть пути необходимо было преодолеть, неся пострадавшую на руках. Лыжники, катавшиеся в лесу, поспешили на помощь спасателям и вместе с ними несли Лилию два километра до лыжной станции, где ее ждали медики.

Женщине зафиксировали ногуФото: МЧС Татарстана

На официальной страничке МЧС Татарстана, где опубликовали историю спасения Лилии из леса, в соцсетях появились фотографии спецоперации. И сразу от казанцев появились сообщения с пожеланиями выздоровления для лыжницы. Написали слова благодарности и ее родственники, а в 21.09 появилось сообщение и от самой Лилии:

"Я та самая пострадавшая. Выражаю огромную благодарность чутким спасателям и всем не равнодушным лыжникам, которые не жалея своего времени и сил несли меня на себе . Большое вам всем спасибо, здоровье, благополучия. Ещё раз убеждаюсь в том насколько среди нас добрых, хороших людей. всех поздравляю С новым годом!!! А я встречаю этот год в гипсе".