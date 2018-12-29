2018-12-29T12:58:11+03:00
Общество

Магазины сговорились? Татарстанский УФАС выясняет, почему так резко подорожали яйца

С сентября стоимость десятка яиц в среднем по республике выросла почти на 30%
Владимир КРУПСКИЙ
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В некоторых магазинах только за месяц цена выросла более чем на 70%.В некоторых магазинах только за месяц цена выросла более чем на 70%.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Куриные яйца в России - один из самых ходовых продуктов. Действительно, ну кто не любит яичницу или омлет на завтрак, да и многие салаты без яиц не обходятся. В последнее время жители Татарстана стали замечать, что яйца в магазинах сильно подорожали.

Данной ситуацией заинтересовались в татарстанском УФАС. Выяснилось, что цена дорожает начиная с сентября. За это время средняя цена десятка яиц в Татарстане выросла на 28,85%, а в Казани - на 30,84%.

- Собственное расследование Татарстанского УФАС России, проведённое в рамках изучения ценников в крупнейших торговых сетях региона, показало, что цены, установленные сетями, значительно отличаются от тех, что фигурируют в данных Комитета по социально-экономическому мониторингу, - заявили в пресс-службе республиканского УФАС.

Да, конечно, можно говорить о сезонном повышении цены. Обычно зимой объёмы производства падают, а цены, как правило, идут в рост. Впрочем, если сравнить с ценами декабря прошлого года, то рост в некоторых торговых точках составил более 70%.

Если же сравнить цены ноября и декабря 2018 года, то увеличение стоимости яиц также очевидно. Рост в среднем составил порядка 40%, а в одном из проверенных магазинов ценник за месяц взвинтили на 79%.

Антимонопольщики усмотрели в этом некий сговор торговых сетей. Так, на 17 января назначено рассмотрение дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции". На него приглашены магазины, в чьих действиях имеются признаки картельного сговора, который привел к установлению экономически необоснованно высоких цен на куриные яйца. Поставщики продукции привлечены в качестве лиц, которые могут располагать сведениями относительно обстоятельств рассматриваемого дела.

- Торговых сетям в рамках антимонопольного дела предстоит доказать правомерность и обоснованность повышения цен на яйца и дать пояснения, в связи с чем стоимость продукта выросла столь существенно. В случае, если картельный сговор будет подтверждён его участникам грозит оборотный штраф c выдачей предписания о необходимости снижения цен на куриное яйцо, - пояснили в УФАС Татарстана.

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