В Татарстане за взятку задержали главу Исполкома Чистополя

Уголовные дела в отношении главы Исполкома Чистополя 45-летнего Александра Заиконникова и 43-летнего местного бизнесмена Рамиля Ситдикова были возбуждены по коррупционным статьям: «Получение взятки» и «Дача взятки». Мужчины вину свою в совершении преступления признали, решается вопрос об избрании в отношении их мер пресечения.

Следствие полагает, что Заиконников потребовал «откат» от Ситдикова за ранее проведенные его фирмой работы. В период в 2017-2018 годы между Чистопольским городским Исполнительным комитетом и двумя фирмами, которые принадлежат Ситдикову, были заключены контракты на более чем 70 миллионов рублей за уборку улиц и благоустройство города.

Все было сделано и деньги перечислены, но Заиконников, как полагает следствие, сообщил Ситдикову, что за свою подпись в актах выполненных работ тот должен дать «откат»

- В результате с июня по декабрь 2018 года Ситдиков передал Заиконникову 880 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.