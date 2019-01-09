2019-01-09T15:15:56+03:00
Происшествия

В Татарстане за взятку задержали главу Исполкома Чистополя

Вместе с ним фигурантом уголовного дела стал и местный бизнесмен
Лика ИСАЕВА
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Камнем преткновения стали муниципальные контракты по уборке улиц и благоустройству города.Камнем преткновения стали муниципальные контракты по уборке улиц и благоустройству города.Фото: Анастасия Осипова
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Уголовные дела в отношении главы Исполкома Чистополя 45-летнего Александра Заиконникова и 43-летнего местного бизнесмена Рамиля Ситдикова были возбуждены по коррупционным статьям: «Получение взятки» и «Дача взятки». Мужчины вину свою в совершении преступления признали, решается вопрос об избрании в отношении их мер пресечения.

Следствие полагает, что Заиконников потребовал «откат» от Ситдикова за ранее проведенные его фирмой работы. В период в 2017-2018 годы между Чистопольским городским Исполнительным комитетом и двумя фирмами, которые принадлежат Ситдикову, были заключены контракты на более чем 70 миллионов рублей за уборку улиц и благоустройство города.

Все было сделано и деньги перечислены, но Заиконников, как полагает следствие, сообщил Ситдикову, что за свою подпись в актах выполненных работ тот должен дать «откат»

- В результате с июня по декабрь 2018 года Ситдиков передал Заиконникову 880 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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