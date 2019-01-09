В соцсетях появился видеоролик, в котором девушка, называет себя сестрой одного из преподавателей Казанского Государственного Архитектурно-Строительного Университета. В руках она держит папку с файлами, озаглавленную "Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений".

Девушка томно объясняет, что может оказать содействия для родителей, у которых "не очень умные" детки, и которым надо протолкнуть будущих выпускников школ в вузы. Девушка уверяла, что знает все ходы и выходы, кто и сколько берет за сдачу курсовых, экзаменов и зачетов в этом вузе. И себя рекомендует как посредника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/685495" frameborder="0"></iframe> В Казани прокуратура проводит проверку по информации о коррупции в КГСАУ.соцсети

Видео не осталось незамеченным. Ео сначала растиражировали в соцсетях, отметив, что автор также не из очень умных, а затем ролик попал и на глаза сотрудников прокуратуры Татарстана. И там к вопросу отеслись серьезно: "Прокуратура Татарстана организовала проверку распространенной в ряде соцсетей информации о коррупции в КГАСУ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования". Сообщило надзорное ведомство на своей официальной странице в Твиттере.