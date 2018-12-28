2018-12-28T16:28:25+03:00
Фотоконкурсы

Определился последний в 2018 году победитель еженедельного фотоконкурса «Зверополис»

Его снимок будет опубликован на страницах газеты «Комсомольская правда» в Казани
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завершился последний в этом году еженедельный фотоконкурс «Зверополис» от «Комсомольской правды» в Казани.

Его победителем стала Эльвира Айметдинова со своим йоркширским терьером Риччи.

Напомним, что остальным участникам не стоит расстраиваться. Они наравне с новыми конкурсантами поборются на сайте «КП-Казань» за голоса.

Чтобы стать участником еженедельного фотоконкурса «Звереполис» от «Комсомольской правды» в Казани пришлите фото, на котором Вы и Ваш питомец, на электронный адрес kpkzn@yandex.ru

Обязательное условие - фотография должна быть качественной. Также не забудьте указать Ваши ФИО, имя питомца и Ваш контактный телефон.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «ЗВЕРОПОЛИС» ОТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В КАЗАНИ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Чебоксарах светофор винят в наезде на женщину
В Татарстане открылся агропромышленный парк за 110 миллионов рублей
Бомбардировщик ТУ-22М3М, который был собран в Казани, совершил свой первый полет
В Набережных Челнах аквапарк может появится рядом с парком "Прибрежный"
ГИБДД Казани ищет сбежавшего водителя, который сбил школьника на «зебре»
В 2018 году количество предпринимателей в Татарстане увеличилось на 1,7 тысячи
Нового руководителя ФСБ республики представили главе Чувашии
4 января пройдет первый в Казани фестиваль необычных санок
В Чебоксарах Дед Мороз арестовывает ценные вещи у должников
За неделю в Казани выпало 87% месячной нормы снега
В Казани в шахту лифта недостроенного дома упал и разбился иностранный рабочий
"Старый дизайн, который сделали смертоносным": американское издание дало свою оценку казанскому бомбардировщику Ту-22М3М
В Казани мужчину, зверски зарезавшего проститутку, приговорили к 16 годам колонии
ВТБ наградил первых победителей акции «Время Мультивпечатлений»
В 2019 году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для "скорых"
В Татарстане творческие союзы могут лишить субсидий
Новый год 2019 в Казани: открыли главную городскую Елку
В Казани после застолья хозяин выбросил тело зарезанного гостя на улицу
29 декабря в Вахитовском районе Казани на весь день отключат свет
В Турции проходит кастинг актеров для съемок в совместном татаро-турецком фильме
В Марий Эл спасатели вызволили из искореженного автомобиля зажатого человека
В Казани загорелся хостел