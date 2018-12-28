Определился последний в 2018 году победитель еженедельного фотоконкурса «Зверополис»

Завершился последний в этом году еженедельный фотоконкурс «Зверополис» от «Комсомольской правды» в Казани.

Его победителем стала Эльвира Айметдинова со своим йоркширским терьером Риччи.

Напомним, что остальным участникам не стоит расстраиваться. Они наравне с новыми конкурсантами поборются на сайте «КП-Казань» за голоса.

Чтобы стать участником еженедельного фотоконкурса «Звереполис» от «Комсомольской правды» в Казани пришлите фото, на котором Вы и Ваш питомец, на электронный адрес kpkzn@yandex.ru

Обязательное условие - фотография должна быть качественной. Также не забудьте указать Ваши ФИО, имя питомца и Ваш контактный телефон.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «ЗВЕРОПОЛИС» ОТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В КАЗАНИ