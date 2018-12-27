2018-12-27T17:21:31+03:00
Общество

Продажи смартфонов в кредит в Билайн выросли за год в три раза

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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) отмечает рост популярности смартфонов, приобретенных с помощью кредитных продуктов. Количество приобретенных устройств в кредит и рассрочку в магазинах Билайн в третьем квартале 2018 выросло в три с половиной раза по сравнению с прошлым годом.

Доля проданных в кредит смартфонов в третьем квартале 2018 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным показателем за июль, август и сентябрь 2017 года. Доля рассрочки в оформленных кредитах выросла с 69% до 80%.

- Мы сформировали комфортные и понятные условия для покупки устройств в Билайн с помощью кредитных предложений. Большинство популярных моделей у нас можно приобрести без первого взноса и переплат. Это повлияло на рост популярности кредитных продуктов, - прокомментировал исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису Билайн Юрий Смагаринский.

Самая распространенная цена устройства, которое приобретают с рассрочкой платежа – 28 000 руб. В рассрочку доступны любые девайсы, в том числе и аксессуары, от 2 000 рублей. Чаще всего с помощью кредитных продуктов клиенты покупают смартфоны следующих брендов:

• Samsung

• Huawei

• Apple

• Honor

• Nokia

Наиболее популярными моделями для покупки в кредит стали:

• Huawei P Smart

• Huawei P 20 lite

• Honor 7A,

• iPhone 6,

• Honor 7C

В 2018 году Билайн удвоил количество салонов. На декабрь 2018 года у компании более 3 000 собственных магазинов. Благодаря увеличению розничной сети и удобным условиям покупки в кредит, выросло количество продаж смартфонов. Так во втором квартале текущего года количество проданных LTE-смартфонов в магазинах Билайн выросло в 2,7 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

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