Продажи смартфонов в кредит в Билайн выросли за год в три раза
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) отмечает рост популярности смартфонов, приобретенных с помощью кредитных продуктов. Количество приобретенных устройств в кредит и рассрочку в магазинах Билайн в третьем квартале 2018 выросло в три с половиной раза по сравнению с прошлым годом.
Доля проданных в кредит смартфонов в третьем квартале 2018 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным показателем за июль, август и сентябрь 2017 года. Доля рассрочки в оформленных кредитах выросла с 69% до 80%.
- Мы сформировали комфортные и понятные условия для покупки устройств в Билайн с помощью кредитных предложений. Большинство популярных моделей у нас можно приобрести без первого взноса и переплат. Это повлияло на рост популярности кредитных продуктов, - прокомментировал исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису Билайн Юрий Смагаринский.
Самая распространенная цена устройства, которое приобретают с рассрочкой платежа – 28 000 руб. В рассрочку доступны любые девайсы, в том числе и аксессуары, от 2 000 рублей. Чаще всего с помощью кредитных продуктов клиенты покупают смартфоны следующих брендов:
• Samsung
• Huawei
• Apple
• Honor
• Nokia
Наиболее популярными моделями для покупки в кредит стали:
• Huawei P Smart
• Huawei P 20 lite
• Honor 7A,
• iPhone 6,
• Honor 7C
В 2018 году Билайн удвоил количество салонов. На декабрь 2018 года у компании более 3 000 собственных магазинов. Благодаря увеличению розничной сети и удобным условиям покупки в кредит, выросло количество продаж смартфонов. Так во втором квартале текущего года количество проданных LTE-смартфонов в магазинах Билайн выросло в 2,7 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.