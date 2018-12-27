2018-12-27T14:23:38+03:00
Дом. Семья

Под Казанью в приюте для животных вольеры с собаками завалило снегом

Они могут не пережить эту зиму [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: vk.com/public171352060Фото: vk.com/public171352060
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Несколько дней подряд в Татарстане в целом, и в Казани в частности наблюдается сильный снегопад. В связи с этим в неприятное положение попал один из приютов для бездомных животных, находящийся около столицы республики.

Там снегом засыпало уличные вольеры с десятком собак, которые запреты в уличных вольерах. Животные мерзнут и в случае, если эта ситуация не будет решена, могут не пережить этой зимы, считают в приюте.

Фото: vk.com/public171352060

Фото: vk.com/public171352060

По словам сотрудников приюта, собак периодически приходится попросту выкапывать из-под завалов снега. 26 декабря, например, это делалаи несколько волонтеров из Казани. Но своих сил и средств активистам все равно не хватает, и они начинают поиск добровольцев.

От неравнодушных людей готовы принять и помочь в уборке снега, и денежные средства для оплаты снегоуборочной техники. Помимо этого, кого-то из собак можно попросту забрать домой.

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