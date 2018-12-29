2018-12-28T16:06:46+03:00
Общество

НЕМЕЦКИЙ АВТОПРОМ ПЛЮС ТАТАРСТАНСКИЙ ХИМПРОМ РАВНЯЕТСЯ СУПЕРНАДЕЖНОСТЬ?

В России протестируют, как нефтепродукты и шины «Татнефти» помогут усилить долговечность и эффективность автомобилей Volkswagen
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Для подкованного водителя не секрет, что даже самая хорошая машина, если гонять ее по плохим дорогам и заправлять всякой гадостью, долго верой и правдой служить не будет. Экономить на качестве топлива и других сопутствующих продуктов? Значит, «убивать» двигатель, да и не только - себе дороже! Поэтому любой автопроизводитель кровно заинтересован в том, чтобы клиенты, сделав дорогое приобретение - машину, понимали и важность правильных для нее продуктов.

В случае популярного в России бренда Volkswagen это особенно актуально, ведь немецкая марка славится своей надежностью. А какая же надежность без качественного «питания» четырехколесного друга? Так родился совместный проект ООО «Фольксваген Груп Рус» и ПАО «Татнефть» - «За чистое настоящее. За здоровое будущее». Проект, одной из целей которого, как видно из названия, является и стремление к снижению экологической нагрузки при использовании автомобилей.

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Основная же суть проекта такова. Два прекрасных новеньких мультивэна марки «Фольксваген», дизельные двигатели которых соответствуют стандарту Евро-6, 26 декабря, практически под бой курантов, были переданы автопроизводителями представителям компании «Татнефть». С этого момента целых полгода машины будут бегать исключительно на дизельном топливе «ТАНЕКО». Это позволит нашим нефтепереработчикам еще раз, и притом долгосрочно, протестировать заявляемые высокие конкурентные качества ДТ «ТАНЕКО», которые стали возможны благодаря инновационной технологии гидрокрекинга.

Какие это качества? Прежде всего, высокое цетановое число, отвечающее за запуск двигателя, скорость его прогрева и равномерность работы. При требовании не ниже 51 для летних сортов топлива и 47 для зимних цетановое число ДТ ТАНЕКО доходит до 57! Такие характеристики дают большую мощность двигателя, качественное улучшение запуска, меньше шума и вибрации в работе двигателя, а также меньший расход топлива!

Второе - это низкое содержание серы в ДТ, всего менее 3ppm при норме не более 10 ppm. Показатель экологический, но также важный и для машины: меньше серы - меньше коррозии и износа двигателя.

Третье - низкое содержание полициклических ароматических углеводородов, всего 0,1 - 0,2% масс. при норме не более 8% масс. Этот показатель позволяет увеличить ресурс работы двигателя, ведь при неполном сгорании именно «ароматика» образует смолистые отложения на разных частях двигателя.

ЖЕСТКО, МНОГО, В РАЗНОМ РИТМЕ

Надо сказать, что условия эксплуатации «немцев» задуманы жесткие: в суровую русскую зиму (в момент передачи ключей в Казани третий день бушевала метель), по городским дорогам и трассам, а где-то по бездорожью, с разными водителями, в режиме чуть ли не 24/7. Предполагается, что ежемесячно каждый мультивэн должен проезжать не менее 10 тысяч километров. И это не какой-то искусственный «челлендж» - просто автомобили будут использоваться как корпоративное такси в Альметьевске, Москве и Подмосковье.

Нагрузки на двигатели и другие части машин предстоят огромные, что только на руку тестировщикам. Как автомобили выдержат это испытание, не подведет ли их «техническое здоровье», будет отслеживаться в режиме реального времени по датчикам и GPS-трекерам. Но представители и «Фольксваген Груп», и «Татнефти» верят в «своих»:

- Мы хотим доказать клиентам, что, эксплуатируя машину в синтезе с качественным топливом, маслом и шинами, наши клиенты могут достигнуть снижения эксплуатационных расходов автомобиля и повысить его долговечность, - заявил на пресс-конференции по поводу совместного проекта представитель ООО «Фольскваген Груп Рус» Михаил Семенихин.

ШИНЫ КАШИ НЕ БОЯТСЯ!

К испытаниям привлечены еще два важных продукта нефтехимического комплекса «Татнефти». Это зимние шины Viatti Bosco Nordico V-523 235/55R17. А также моторное масло TANECO Premium Ultra Eco Synth. Обе разработки - повод для гордости наших нефтехимиков.

К примеру, шины Viatti Bosco Nordico созданы с применением передовых технологий смешения резины ViaMix, которая дает прекрасную управляемость на непредсказуемых зимних дорогах. А благодаря технологии VSS конструкция адаптируется под дорожное покрытие, что скрадывает удары о неровности и стыки асфальта.

Плюс к этому - множество нюансов, начиная от рисунка протектора и заканчивая эластичностью шашек, что в сумме дает превосходную проходимость и безопасность шин по разным типам зимних дорог, включая ледяную поверхность и снежную кашу.

Высокая надежность, высокий уровень комфорта, максимально возможная экологичность - вот то, что предстоит доказать в ближайшие полгода брендам «Татнефть» и Volkswagen. Поехали!

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