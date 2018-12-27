В Чувашии в ДТП с двумя легковушками один человек погиб, пятеро пострадали

И снова из-за выезда на встречную полосу движения произошла смертельная авария. Не успела утихнуть метель, как дорожная хроника пополнилась очередной трагедией.

Авария с участием двух автомобилей - "Хонды" и отечественной "девяносто девятой", произошла 27 декабря в 10.25 на 141 километре автодороги "Чебоксары-Сурское". Там, неподалеку от села Кудеиха столкнулись легковушки.

На данный момент известно, что автомобили встретились на стороне дороги, по которой ехала "девяносто девятая".

- По предварительным данным, водитель автомобиля "Хонда" превысил безопасную скорость и выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-21099, - сообщили в пресс-службе МВД Чувашии. - В результате аварии 28-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

"Хонда" выехала на встречкуФото: МВД по Чувашской Республике

В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены пять человек, в том числе и водитель иномарки. Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками Госавтоинспекции республики.