2018-12-26T18:02:48+03:00
Звезды

Казанцам показали фильм «1+1: Голливудская история» за 2 недели до премьеры в России

Показ прошел в кинотеатре отеля «Корстон» 25 декабря
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: кадр из фильма.Фото: кадр из фильма.Фото: кадр из фильма
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Накануне Нового года, «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» провели закрытый пресс-показ комедии режиссера Нила Бёргера «1+1: Голливудская история». Сама картина выходит на российские экраны 10 января 2019 года.

Новый американский римейк многим полюбившейся французской комедии перенесет зрителей в Нью-Йорк. Где уже по знакомому сценарию богач, прикованный к инвалидному креслу, нанимает в помощники молодого человека, только что освободившегося из тюрьмы.

Примечательно, что в новом фильме сохранился не только сюжетный «скелет» картины 2011 года с Франсуа Клюзе и Омаром Си. Так, во время просмотра можно услышать значимые цитаты из оригинального французского фильма.

Также стоит отметить, что в римейке юмор показался не таким изящным, как в оригинале. Да и возможность правдоподобно показать американское гетто, кажется, упущена.

Но если отойти от сравнений, «1+1: Голливудская история» еще одна картина с потрясающим сюжетом, основанным на реальной истории. Удачный тандем Кевина Харта и Брайана Крэнстона нисколько не копирует героев французского фильма, а наоборот, придает что-то оригинальное известным образам.

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