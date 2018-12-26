Казанцам показали фильм «1+1: Голливудская история» за 2 недели до премьеры в России

Накануне Нового года, «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» провели закрытый пресс-показ комедии режиссера Нила Бёргера «1+1: Голливудская история». Сама картина выходит на российские экраны 10 января 2019 года.

Новый американский римейк многим полюбившейся французской комедии перенесет зрителей в Нью-Йорк. Где уже по знакомому сценарию богач, прикованный к инвалидному креслу, нанимает в помощники молодого человека, только что освободившегося из тюрьмы.

Примечательно, что в новом фильме сохранился не только сюжетный «скелет» картины 2011 года с Франсуа Клюзе и Омаром Си. Так, во время просмотра можно услышать значимые цитаты из оригинального французского фильма.

Также стоит отметить, что в римейке юмор показался не таким изящным, как в оригинале. Да и возможность правдоподобно показать американское гетто, кажется, упущена.

Но если отойти от сравнений, «1+1: Голливудская история» еще одна картина с потрясающим сюжетом, основанным на реальной истории. Удачный тандем Кевина Харта и Брайана Крэнстона нисколько не копирует героев французского фильма, а наоборот, придает что-то оригинальное известным образам.