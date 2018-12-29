2018-12-28T14:19:43+03:00
Общество

Абсолютный эколидер

«Татнефть» снова признана абсолютным победителем экологического конкурса Татарстана по итогам 2018 года
Аскар МАЛИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несомненным лидером назвал нефтяную компанию заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на церемонии награждения. По его словам, «Татнефть» вкладывает миллиарды в экологию, принимает специальные программы, внедряет инновации.

Действительно, «Татнефть» в 2018 году направила на защиту окружающей среды впечатляющие 7,4 млрд. рублей. Что именно делает компания в рамках своей Экологической стратегии?

Отлажена масштабная система мониторинга атмосферного воздуха. Тысячи проб не показали превышений ПДК загрязняющих веществ. Как этого удалось достичь? На объектах применяются технологии улавливания испарений, практически сводящие на нет выбросы в атмосферу. Более 95% попутного газа утилизируется. Продолжается перевод автомобилей компании на газ.

Действует обширная система наблюдения за водными объектами. Для предотвращения загрязнения действуют более 500 нефтеулавливающих сооружений.

В производстве налажен замкнутый водооборот без стоков.

Трубопроводы вовремя ремонтируют, старые трубы заменяют на антикоррозионные. Их выпускает Бугульминский механический завод. Используются также стеклопластиковые трубы производства ООО «Татнефть-Пресскомпозит» как надежные и долговечные.

Особое внимание уделяется бережному использованию природных ресурсов. Так, сберечь земли позволяет оптимизация промысловых объектов, в том числе благодаря новейшим технологиям. Ведется раздельный сбор и переработка отходов.

Благодаря всей этой масштабной работе в 2018 году, как и в предыдущие, на объектах «Татнефти» не было зафиксировано аварий с существенными экологическими последствиями.

Компания заботится об улучшении экосреды. Индикаторы чистоты - родники. Нефтяники расчистили и обустроили более 500 природных источников. Вода в них вполне пригодна для питья. Ежегодно у автодорог высаживаются деревья (более 15 тысяч саженцев в 2018 году). «Татнефть» занимается оздоровлением реки Степной Зай и альметьевского озера. Компания вместе с городскими властями развивает велоинфраструктуру города.

Высокая ответственность за окружающую среду присуща и всей Группе «Татнефть». Так, общественное признание за деятельность в этой сфере получают дочерние предприятия в Нижнекамске - шинные заводы, ТАНЕКО. На этот раз «Эколидером» стала и Нижнекамская ТЭЦ. Здесь резко снижен расход речной воды, достигнуто практически бездымное сгорание топлива.

Активную природоохранную пропаганду ведет корпоративная пресса. Большое внимание уделяется воспитанию у молодежи любви к окружающей среде. Проводится конкурс детских рисунков «Жива природа - жив и я!», выпускаются мультфильмы «Приключения Нефтяши и ее друзей».

В 2019 году в России стартует большой нацпроект «Экология». В связи с этим министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков высказал на церемонии надежду, что «вместе мы добьемся больших результатов».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
Казанцы называли своих детей Диора, Мирза, Тамис и Тая
В Чувашии школьники вызвали полицию, когда заметили на дороге пьяного водителя
Театр "Экият" показал новогоднюю сказку в отделении онкологии и гематологии ДРКБ
В 2019 году в Набережных Челнах на ремонт уличного освещения потратят 27 миллионов рублей
В Казани ищут место под Центр фигурного катания
В Марий Эл приставы опечатали третий этаж и два крыла опасной школы
В Чебоксарах светофор винят в наезде на женщину
30 декабря в Чебоксарах перекроют центр города
В Татарстане открылся агропромышленный парк за 110 миллионов рублей
Бомбардировщик ТУ-22М3М, который был собран в Казани, совершил свой первый полет
В Набережных Челнах аквапарк может появится рядом с парком "Прибрежный"
ГИБДД Казани ищет сбежавшего водителя, который сбил школьника на «зебре»
В 2018 году количество предпринимателей в Татарстане увеличилось на 1,7 тысячи
Нового руководителя ФСБ республики представили главе Чувашии
4 января пройдет первый в Казани фестиваль необычных санок
В Чебоксарах Дед Мороз арестовывает ценные вещи у должников
За неделю в Казани выпало 87% месячной нормы снега
В Казани в шахту лифта недостроенного дома упал и разбился иностранный рабочий
"Старый дизайн, который сделали смертоносным": американское издание дало свою оценку казанскому бомбардировщику Ту-22М3М
В Казани мужчину, зверски зарезавшего проститутку, приговорили к 16 годам колонии
ВТБ наградил первых победителей акции «Время Мультивпечатлений»
В 2019 году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для "скорых"
В Татарстане творческие союзы могут лишить субсидий
Новый год 2019 в Казани: открыли главную городскую Елку
В Казани после застолья хозяин выбросил тело зарезанного гостя на улицу
29 декабря в Вахитовском районе Казани на весь день отключат свет
В Турции проходит кастинг актеров для съемок в совместном татаро-турецком фильме
В Марий Эл спасатели вызволили из искореженного автомобиля зажатого человека
В Казани загорелся хостел