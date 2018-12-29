Абсолютный эколидер

Несомненным лидером назвал нефтяную компанию заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин на церемонии награждения. По его словам, «Татнефть» вкладывает миллиарды в экологию, принимает специальные программы, внедряет инновации.

Действительно, «Татнефть» в 2018 году направила на защиту окружающей среды впечатляющие 7,4 млрд. рублей. Что именно делает компания в рамках своей Экологической стратегии?

Отлажена масштабная система мониторинга атмосферного воздуха. Тысячи проб не показали превышений ПДК загрязняющих веществ. Как этого удалось достичь? На объектах применяются технологии улавливания испарений, практически сводящие на нет выбросы в атмосферу. Более 95% попутного газа утилизируется. Продолжается перевод автомобилей компании на газ.

Действует обширная система наблюдения за водными объектами. Для предотвращения загрязнения действуют более 500 нефтеулавливающих сооружений.

В производстве налажен замкнутый водооборот без стоков.

Трубопроводы вовремя ремонтируют, старые трубы заменяют на антикоррозионные. Их выпускает Бугульминский механический завод. Используются также стеклопластиковые трубы производства ООО «Татнефть-Пресскомпозит» как надежные и долговечные.

Особое внимание уделяется бережному использованию природных ресурсов. Так, сберечь земли позволяет оптимизация промысловых объектов, в том числе благодаря новейшим технологиям. Ведется раздельный сбор и переработка отходов.

Благодаря всей этой масштабной работе в 2018 году, как и в предыдущие, на объектах «Татнефти» не было зафиксировано аварий с существенными экологическими последствиями.

Компания заботится об улучшении экосреды. Индикаторы чистоты - родники. Нефтяники расчистили и обустроили более 500 природных источников. Вода в них вполне пригодна для питья. Ежегодно у автодорог высаживаются деревья (более 15 тысяч саженцев в 2018 году). «Татнефть» занимается оздоровлением реки Степной Зай и альметьевского озера. Компания вместе с городскими властями развивает велоинфраструктуру города.

Высокая ответственность за окружающую среду присуща и всей Группе «Татнефть». Так, общественное признание за деятельность в этой сфере получают дочерние предприятия в Нижнекамске - шинные заводы, ТАНЕКО. На этот раз «Эколидером» стала и Нижнекамская ТЭЦ. Здесь резко снижен расход речной воды, достигнуто практически бездымное сгорание топлива.

Активную природоохранную пропаганду ведет корпоративная пресса. Большое внимание уделяется воспитанию у молодежи любви к окружающей среде. Проводится конкурс детских рисунков «Жива природа - жив и я!», выпускаются мультфильмы «Приключения Нефтяши и ее друзей».

В 2019 году в России стартует большой нацпроект «Экология». В связи с этим министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков высказал на церемонии надежду, что «вместе мы добьемся больших результатов».