Новогоднее чудо: нефтяники выделили миллионные гранты на реализацию адресных проектов

В преддверии Нового года ПАО «Татнефть» подвело итоги грантового конкурса «Энергия добра», направленного на поддержку социально ориентированных проектов образовательных учреждений и общественных организаций республики. Торжественное награждение прошло во Дворце культуры «Нефтьче».

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

- Грантовая система существует недолго, всего три года. Тем не менее она уже показала свою состоятельность и в определенной степени повысила эффективность и публичность вложений (компании). Думаю, что с каждым годом эта работа будет только совершенствоваться, - отметил на церемонии заместитель генерального директора «Татнефти» Рустам Мухамадеев.

От имени руководства компании Мухамадеев поблагодарил всех участников за предложенные проекты. Он также отметил работу экспертных комиссий по номинациям.

- Это люди, которые работали на общественных началах. Они очень внимательно и скрупулезно изучили все заявки, а выбранные ими проекты практически безоговорочно утвердили на заседании грантового комитета, - подчеркнул замглавы компании.

К слову, в этом году на суд грантового комитета представили 283 проекта в номинациях «Социальная сфера», «Гражданственность и патриотизм», «Культура и искусство», «Образование и наука» и «Экология». Свои идеи представили не только организации Татарстана, но и организации из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владимирской, Самарской областей, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии и других регионов России. По решению экспертной комиссии финансовую поддержку получили 44 проекта.

- «Татнефть» оказывает благотворительную помощь людям инициативным, добрым - тем, кто хочет изменить жизнь окружающих и чьи поступки заслуживают уважения. Было много заявок, но отбор прошли те, что делают наиболее значимый вклад, - отметил со сцены глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.

С его слов, многие из грантополучателей начинали свой путь на общественных началах.

И ЖИВОТНЫМ, И ЛЮДЯМ, И НАУКЕ

На полученные средства в республике преобразятся общественные пространства, в некоторых школах отремонтируют и оснастят профильные образовательные классы, необходимое лечение и реабилитацию получат дети с особенностями в развитии здоровья и пожилые люди. Часть средств направят на улучшение материально-технической базы творческих коллективов и патриотических организаций. Финансовая поддержка направлена и на воплощение научно-исследовательских и экологических проектов.

Так, например, в Набережных Челнах на базе приюта для бездомных животных создадут центр ритуальных услуг, а в национальном парке «Нижняя Кама» для экологического просвещения на гнезде хищной птицы (солнечного орла, либо большого подорлика, либо орлана-белохвоста) установят веб-камеру, а происходящее будут транслировать в Интернете (оба проекта из номинации «Экология»).

В селе Тихоновка Альметьевского района отремонтируют здание социального приюта для бездомных людей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации (номинация «Социальная сфера»). Еще в 2016 году администрация района выделила благотворительному фонду «Ступень к жизни» бесхозное здание и помогла установить котел обогрева, а организации помогли сделать первоначальный ремонт. С того времени через него прошли 96 человек. Им помогли пройти реабилитацию, избавиться от зависимостей, восстановить документы и устроиться на работу. Теперь же условия проживания станут еще лучше - здание отремонтируют более качественно.

Благодаря поддержке нефтяников в Мензелинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья воплотят в жизнь сразу два проекта: откроют комнату светотерапии для психологической разгрузки и развития детей, а также купят специальный ткацкий станок (номинация «Культура и искусство»). Если светотерапией начнут лечить впервые, то ткацкое дело в школе уже начинали развивать. Только вот делали простейшие вещи, используя обычный картон. По словам получателей гранта, к ткацкой культуре смогут приобщиться не только воспитанники интерната, но и учащиеся обычных школ.