Полицейские выяснили, кто именно устроил перестрелку в центре Казани

МВД Татарстана опубликовало фотографию мужчины, который стал основным подозреваемым с деле о стрельбе в центре Казани. Напомним, там злоумышленник вступил в конфликт с двумя мужчинами и несколько раз выстрелил в них. Работавшие на месте преступления эксперты обнаружили на месте гильзы от патронов калибра 7,62 от пистолета ТТ.

Мужчины, получив ранения головы и живота, выжили, но их состояние остается тяжелым. Они находятся в больнице. Одному из них ночью сделали операцию.

По факту покушения на убийство двух лиц возбуждено уголовное дело в СУ СКР Татарстана.

Личность стрелка установлена, но пока не оглашаются его данные. Это житель Казани, ему 55 лет. Пока он не задержан, и сотрудники полиции просят жителей города обращать внимание на подозрительных мужчин.

Вот этого мужчину подозревают в нападении.Фото: Из материалов пресс-службы

- Всем, кто обладает информацией о местонахождении данного мужчины, просим сообщить в ближайший отдел полиции, по телефону «02» или на «телефон доверия» МВД Татарстана 291-20-02, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.