2018-12-26T10:26:17+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают мужчину, устроившего стрельбу и ранившего двух человек

Пострадавшие находятся в больнице
Лика ИСАЕВА
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На месте ЧП работали медики и полицияНа месте ЧП работали медики и полицияФото: Из материалов пресс-службы
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В Казани сотрудники полиции продолжают разыскивать мужчину, который ранил двух мужчин во время стрельбы в центре столицы Татарстана.

Все произошло вечером на перекрестке улиц Университетской и Островского. К кафе на перекрестке подъехал автомобиль,45-летний водитель вышел и зашел в ломбард, расположенный в доме. Когда через некоторое время он вышел вместе с47-летним другом. Мужчины сразу не уехали, некоторое время сидели в автомобиле. К иномарке подошел неизвестный им мужчина и начал пытаться открыть дверь. Но двери были заблокированы, тогда незнакомец достал предмет, похожий на пистолет, и первым выстрелом разбил стекло в двери автомобиля.

Один из мужчин вышел, и у них с нападавшим началась потасовка. Изловчившись, злоумышленник выстрелил в голову сопернику, и тот упал в сугроб. Тогда на него пабросился второй мужчина. Но вскоре и он получил выстрел в живот, и вынужден был отступить.

Больше никто не рискнул преследовать стрелявшего, и тот скрылся с места происшествия. Приехавшие на место ЧП медики увезли пострадавших в больницу.

- Один из мужчин получил ранение головы, второй - живота, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана. - Оба прооперированы, находятся в БСМП. Состояние тяжелое.

Полицейские перекрыли движение автомобилей на месте происшествия, провели осмотр, изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, по предварительным данным, нападавший применил пистолет марки ТТ калибра 7,62 - гильзы от пуль этого калибра обнаружены на месте происшествия.

- В совершении данного преступления подозревается 55-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Установливается его местонахождения.

В Казани во время корпоратива устроили перестрелку, есть пострадавшие.соцсети

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