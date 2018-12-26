2018-12-26T14:02:32+03:00
Общество

"Мне кажется, что я милая и привлекательная": Модель pluse size из Татарстана покорила Москву и получила предложение из Турции

Елена Топал из Набережных Челнов рассказала, как смогла пробиться в модельный бизнес, хоть ее ранее и "развернули" [Фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: из архива героя материалаФото: из архива героя материала
Изменить размер текста:

Проект "Супермодель Плюс" закончился уже в конца октября текущего года, а уроженка Набреженых Челнов Елена Топал ушла с проекта по свобственной воле еще раньше. Однако этот шаг никак не повлиял на ее жизнелюбие, самооценку и любовь к моделингу.

Корреспондент "КП-Казань" созвонилась с Еленой, чтобы узнать, что привело ее тогда на подиум, и как изменилась ее жизнь после окончания шоу.

Фото: из архива героя материала

Фото: из архива героя материала

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

- Какая девочка не мечтает стать принцессой и моделью? - начинает разговор с "Комсомолкой" Елена.

Свои первые шаги к мечте она сделала еще будучи подростком. Так, в возрасте 15 лет совсем юная Лена обратилась в одно городское модельное агентство. Однако там девочку, которая на тот момент имела размеры 98-63-102, как говорится, "развернули" и отправили немного похудеть. Эта ситуация не испортила Елене самооценку и желания добиться реализации своей цели, но на продолжительное время изменила ее приоритеты. Так, Елена выучилась, открыла свой зоомагазин, родила и воспитала прекрасных сына и дочь, начала заниматься спортом и систематически ходить на массаж.

- Мне кажется, что я милая и привлекательная. И, знаете, так ведь считаю не только я. Да, я сторонница боди позитива. Однако это не значит, что я сижу дома и ем пирожки. Я занимаюсь собой, потому что нет предела совершенству, - считает Елена.

СТАРТ

Воплощать в жизнь свои мечты женщина начала в прошлом году. Спустя 19 лет с момента открытия первого собственного зоомагазина, она вернулась к тому, о чем мечтала будучи совсем юной.

- Я листала журналы и начала замечать, что сейчас многие из них отдают особое предпочтение нестандартным моделям, женщинам "с формами". Потом я нашла объявление о наборе в московское модельное агентство и отправила им свое резюме. Потом было онлайн-обучение и наконец я услышала заветное: "Елена, вы нам подходите!"

После она и сама приехала в столицу, чтобы познакомиться ближе с сотрудниками агентства и выслушать их предложения. Впереди намечалось проведение первого в России шоу для моделей pluse size. Елена заранее знала, насколько сложно ей будет разрываться между двумя городами, но все равно согласилась принять участие в программе.

Фото: из архива героя материала

Фото: из архива героя материала

ШОУ

- Шоу есть шоу. Было сложно, но зато, какой опыт я получила! - вспоминает Елена свое участие в "Супермоделе Плюс".

Подробности проекта она, разглашать, конечно, не стала, но отметила, что се участницы были вполне доброжелательны друг к другу

- С неприятной критикой я столкнулась только в последнем выпуске шоу. Правда я не обратила на нее особого внимания, так как принимаю только обоснованные замечания. Несмотря на это, с проекта я тогда ушла. Дело не в обиде или чем-то таком, просто дома семья ждала, - объясняет наша собеседница.

По мнению Елены, подобные программы просто необходимы, чтобы учить людей принимать себя, любить себя, быть собой.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Сейчас Елена по-прежнему разрывается между городами. За несколько часов до нашего разговора она в очередной раз за месяц приехала из Москвы в родные Набережные Челны. В столице женщина участвовала в съемках для каталога.

Напоследок челнинка рассказала нам о предложении, которое поступило ей совсем недавно.

- Мне предлагают быть моделью в Турции. Контракт рассчитан на два месяца и в случае моего согласия начнет действовать с января месяца. Я бы согласилась без раздумья, но два месяца это слишком много для человека, чья основная работа ютится в небольших, но родных Челнах и Москве, - пояснила женщина.

Однако Елена не отказывается от предложения. В ее планах - обговорить все условия и попытаться сократить срок работы. Если ее послушают в модельном агентстве Турции, она готова ехать и покорять все новые и новые горизонты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Чебоксарах мужчина выдавал себя за священника и отпевал умерших
В Госавтоинспекции Марий Эл новый руководитель
В Татарстане росгвардейцы застрелили напавшего на мужчину пса
ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»
В Набережных Челнах с вора упали штаны, когда он пытался сбежать с места преступления
Жителей Казани приглашают водить хороводы на дне Голубого озера
"Повышение тарифов неизбежно": Мэр Казани высказался о повышении цен на проезд в общественном транспорте
"Нефтехимик" отправил в отставку Андрея Назарова
В 2019 году в Набережных Челнах появится крематорий для животных
На данный момент дороги Татарстана от снега очищают 387 единиц техники
По факту стрельбы в центре Казани возбудили уголовное дело
В Казани во время пожара на складе получил ожоги пенсионер
В Казани иномарка сбила 9-летнюю девочку
В Татарстане в 2018 году сохранился естественный прирост населения
К 2024 году Минздрав Татарстана приобретет еще два казанских вертолета «Ансат»
Президент Татарстана о ВСМ Москва-Казань: деньги появятся - все будет
Три хоккеиста казанского "Барса" сыграют на молодежном чемпионате мира в Канаде
Многофункциональный религиозный центр появится на территории Казани
26 декабря в Казани прогнозируют сильный ветер. метель и снежные заносы
В Татарстане 20-летний студент вышел на улицу в легкой обуви и замерз насмерть
Татарстанец не захотел платить за оскорбление экс-полицейского и обратился в суд
Под Новый год-2019 38 студентам и аспирантам присуждена стипендия мэра Казани
Ты просто Космос!: в Чебоксарах родители назвали сына как героя сериала "Бригада"
Мэр Набережных Челнов: на строительство ливневок в городе надо 2,5 миллиарда рублей
Газета "Вечерняя Казань" прекратит свое существование в конце года
В Казани по инициативе Минтимера Шаймиева трехъязычная школа появится к 1 сентября 2020 года
В Казани во время только одного рейда у продавцов забрали 100 елок
В преддверии Нового года-2019 более 100 татарстанских детей посетят Елку в московском Кремле