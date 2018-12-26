"Мне кажется, что я милая и привлекательная": Модель pluse size из Татарстана покорила Москву и получила предложение из Турции

Проект "Супермодель Плюс" закончился уже в конца октября текущего года, а уроженка Набреженых Челнов Елена Топал ушла с проекта по свобственной воле еще раньше. Однако этот шаг никак не повлиял на ее жизнелюбие, самооценку и любовь к моделингу.

Корреспондент "КП-Казань" созвонилась с Еленой, чтобы узнать, что привело ее тогда на подиум, и как изменилась ее жизнь после окончания шоу.

Фото: из архива героя материала

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

- Какая девочка не мечтает стать принцессой и моделью? - начинает разговор с "Комсомолкой" Елена.

Свои первые шаги к мечте она сделала еще будучи подростком. Так, в возрасте 15 лет совсем юная Лена обратилась в одно городское модельное агентство. Однако там девочку, которая на тот момент имела размеры 98-63-102, как говорится, "развернули" и отправили немного похудеть. Эта ситуация не испортила Елене самооценку и желания добиться реализации своей цели, но на продолжительное время изменила ее приоритеты. Так, Елена выучилась, открыла свой зоомагазин, родила и воспитала прекрасных сына и дочь, начала заниматься спортом и систематически ходить на массаж.

- Мне кажется, что я милая и привлекательная. И, знаете, так ведь считаю не только я. Да, я сторонница боди позитива. Однако это не значит, что я сижу дома и ем пирожки. Я занимаюсь собой, потому что нет предела совершенству, - считает Елена.

СТАРТ

Воплощать в жизнь свои мечты женщина начала в прошлом году. Спустя 19 лет с момента открытия первого собственного зоомагазина, она вернулась к тому, о чем мечтала будучи совсем юной.

- Я листала журналы и начала замечать, что сейчас многие из них отдают особое предпочтение нестандартным моделям, женщинам "с формами". Потом я нашла объявление о наборе в московское модельное агентство и отправила им свое резюме. Потом было онлайн-обучение и наконец я услышала заветное: "Елена, вы нам подходите!"

После она и сама приехала в столицу, чтобы познакомиться ближе с сотрудниками агентства и выслушать их предложения. Впереди намечалось проведение первого в России шоу для моделей pluse size. Елена заранее знала, насколько сложно ей будет разрываться между двумя городами, но все равно согласилась принять участие в программе.

Фото: из архива героя материала

ШОУ

- Шоу есть шоу. Было сложно, но зато, какой опыт я получила! - вспоминает Елена свое участие в "Супермоделе Плюс".

Подробности проекта она, разглашать, конечно, не стала, но отметила, что се участницы были вполне доброжелательны друг к другу

- С неприятной критикой я столкнулась только в последнем выпуске шоу. Правда я не обратила на нее особого внимания, так как принимаю только обоснованные замечания. Несмотря на это, с проекта я тогда ушла. Дело не в обиде или чем-то таком, просто дома семья ждала, - объясняет наша собеседница.

По мнению Елены, подобные программы просто необходимы, чтобы учить людей принимать себя, любить себя, быть собой.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Сейчас Елена по-прежнему разрывается между городами. За несколько часов до нашего разговора она в очередной раз за месяц приехала из Москвы в родные Набережные Челны. В столице женщина участвовала в съемках для каталога.

Напоследок челнинка рассказала нам о предложении, которое поступило ей совсем недавно.

- Мне предлагают быть моделью в Турции. Контракт рассчитан на два месяца и в случае моего согласия начнет действовать с января месяца. Я бы согласилась без раздумья, но два месяца это слишком много для человека, чья основная работа ютится в небольших, но родных Челнах и Москве, - пояснила женщина.

Однако Елена не отказывается от предложения. В ее планах - обговорить все условия и попытаться сократить срок работы. Если ее послушают в модельном агентстве Турции, она готова ехать и покорять все новые и новые горизонты.