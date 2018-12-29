"Болт" в помощь: Казанские автоинспекторы вычислили водителя, который катал сноубордистов по центру Казани
Для того, чтобы вычислить водителя белого внедорожника, который выступил тягловой силой для заезда двух сноубордистов по заснеженным магистралям Казани, сотрудникам Госавтоинспекции времени потребовалось немного. 32-летнего молодого человека вежливо попросили приехать на Оренбургский тракт, дом 5 в ГИБДД УМВД столицы Татарстана, и там объяснить, что же заставило его рисковать жизнями двух приятелей, волоча их на буксирах за собой.
Напомним, 27 декабря в соцсетях появилось видео экстрим-заезда. На нем два парня, держась за два троса, прикрепленных к внедорожнику, промчались по Ленинской дамбе, Лево-Булачной улице, площади Тысячелетия и под стенами Казанского кремля. Съемки и заезд прошли ночью, когда на магистралях города практически пусто. Экстремалы снимали свой "подвиг" при помощи селфи-палки, помогал и их приятель из автомобиля, который ехал рядом.
В кабинете сотрудника Госавтоинспекции водитель, который признался, что его приятели прозвали "Болт", пояснил, что просто помог друзьям осуществить мечту - прокатиться по городу на сноубордах. За такую "отзывчивость" его наказали тремя административными протоколами: за опасное вождение - 1500 рублей, за нечитаемые госномера - 500 рублей, и нарушение правил перевозки пассажиров - 1000 рублей.
- У современных водителей есть только один выход - не нарушать правила дорожного движения, - предупредил лихачей командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - Благодаря современным технологиям мы можем быстро определить автомобиль нарушителя, как бы он его не маскировал. Дружба - это всегда хорошо, но не надо рисковать жизнями своих товарищей.
Сноубордисты устроили экстрим-заезд под стенами Казанского Кремля.соцсети