2018-12-29T12:14:33+03:00
Общество

"Болт" в помощь: Казанские автоинспекторы вычислили водителя, который катал сноубордистов по центру Казани

Именно мужчина с таким прозвищем сидел за рулем внедорожника, к которому прицепились любители зимнего отдыха
Лика ИСАЕВА
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Для того, чтобы вычислить водителя белого внедорожника, который выступил тягловой силой для заезда двух сноубордистов по заснеженным магистралям Казани, сотрудникам Госавтоинспекции времени потребовалось немного. 32-летнего молодого человека вежливо попросили приехать на Оренбургский тракт, дом 5 в ГИБДД УМВД столицы Татарстана, и там объяснить, что же заставило его рисковать жизнями двух приятелей, волоча их на буксирах за собой.

Напомним, 27 декабря в соцсетях появилось видео экстрим-заезда. На нем два парня, держась за два троса, прикрепленных к внедорожнику, промчались по Ленинской дамбе, Лево-Булачной улице, площади Тысячелетия и под стенами Казанского кремля. Съемки и заезд прошли ночью, когда на магистралях города практически пусто. Экстремалы снимали свой "подвиг" при помощи селфи-палки, помогал и их приятель из автомобиля, который ехал рядом.

В кабинете сотрудника Госавтоинспекции водитель, который признался, что его приятели прозвали "Болт", пояснил, что просто помог друзьям осуществить мечту - прокатиться по городу на сноубордах. За такую "отзывчивость" его наказали тремя административными протоколами: за опасное вождение - 1500 рублей, за нечитаемые госномера - 500 рублей, и нарушение правил перевозки пассажиров - 1000 рублей.

- У современных водителей есть только один выход - не нарушать правила дорожного движения, - предупредил лихачей командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - Благодаря современным технологиям мы можем быстро определить автомобиль нарушителя, как бы он его не маскировал. Дружба - это всегда хорошо, но не надо рисковать жизнями своих товарищей.

Сноубордисты устроили экстрим-заезд под стенами Казанского Кремля.соцсети

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