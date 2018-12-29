Билайн. Живи на яркой стороне!

Билайн в декабре представил новый, любимый миллионами россиян слоган «Живи на яркой стороне», появление которого завершает длившуюся почти год перезагрузку бренда и позиционирования Билайн.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич отметил: «Новое позиционирование бренда – это знаковое событие для Билайн. В России мало найдется по-настоящему любимых брендов. Билайн повезло быть одним из таких. Для нас его развитие – огромная ответственность, но и большая страсть сделать Билайн еще лучше, сильнее, любимее. Наш слоган знаком и любим практически каждым россиянином. И мы рассчитываем, что он поможет всем клиентам сделать правильный выбор и жить на яркой стороне».

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С BIG DATA

В начале 2018 года Билайн провёл масштабное исследование, проанализировав текущий профиль потребления клиентов при помощи анализа сверхбольших массивов обезличенных данных (Big Data). Одним из ключевых этапов исследования стал опрос клиентов, целью которого было определить их реальные потребности, в том числе вне услуг связи. Большинство опрошенных хотят видеть современные технологии простыми и понятными, продукты и услуги, которыми они пользуются – полезными и не требующими от них дополнительных действий. А свободное время посвятить тому, что для них действительно важно: семье, работе, развлечениям и досугу.

НОВАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

Последние четыре года главное обещание бренда заключалось в трех простых, функциональных словах – «Просто. Удобно. Для тебя». За это время Билайн совершил революцию в телеком-индустрии, предложив клиентам по-настоящему уникальные продукты, услуги и сервисы, персонализированные предложения и сделал когда-то сложные технологии простыми и удобными. Среди них наше первое в России конвергентное предложение «ВСЁ в одном», мобильное приложение «Мой Билайн», тарифы «ВСЁ для семьи», «Безлимитный интернет в роуминге» и многое другое. Билайн продолжит эту традицию и далее.

Основой нового позиционирования стала обновлённая система ценностей, в ответ на желания людей получать яркие эмоции и уже используемая при создании продуктов и услуг Билайн: «делать жизнь проще», «вдохновлять пробовать новое» и «чувствовать себя особенными». Каждый продукт и услуга Билайн, которыми сейчас пользуются более 56 млн клиентов по всей стране, уже учитывают их изменившиеся потребности. В 2018 году Билайн стал первым оператором, отменившим внутрисетевой роуминг для своих клиентов. Представил тариф с настоящим и честным безлимитным интернетом «Анлим» и первым объединил желания клиентов вести активный образ жизни и получать за привычные действия больше интернет-трафика в рамках акции «Гиги за шаги». Кроме этого, открыл для клиентов возможность смотреть контент на всех устройствах вместе с «Билайн ТВ» и предложил выгодные условия на покупку девайсов, а также разместил «Островки безопасности» во всех своих магазинах.

НОВЫЙ ГЕРОЙ

В мае 2018 года главным лицом рекламных коммуникации Билайн стал Александр Ревва. Его можно встретить везде: на экранах телевизора, билбордах, в кинотеатрах и торговых центрах, digital-каналах и, конечно же, магазинах Билайн. В новой рекламной кампании Александр помогает главным героям ролика решиться сделать первый шаг и жить на яркой стороне.

БИЛАЙН СЕГОДНЯ

Билайн сегодня такой, каким его хотят видеть клиенты: это бренд эмоций, бренд развлечений, бренд здоровья и достижений, бренд лучших сервисов, бренд будущего, бренд добра, бренд умных решений и новых технологий, бренд инноваций и больших данных, бренд персонального подхода.

Несколько тысяч клиентов по всей России голосовали сердцем за слоган «Живи на яркой стороне». Новый слоган полностью отвечает текущим потребностям клиентов и отражён во всех без исключения продуктах и услугах Билайн.