Вкус, запах и цвет - какую икру татарстанцам лучше поставить на стол на Новый год 2019

Перед Новым годом 2019 специалисты Роскачества изучили 29 брендов российской красной икры. Каждый из них был проверен на отсутствие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет. После этого были выявлены десять марок, которые оказались наиболее качественными и полезными. Итак, что же стоит татарстанцам поставить на новогодний стол и не ошибиться?

Первое место между собой разделили икра кеты «Тунайча», икра горбуши «Globus» и икра нерки «Очень». Оставшиеся позиции заняла продукция марок: «СРК», «Сделано в море», «Русский рыбный мир», «ARO», «Тунгуттун», «Oyster» и «Русское море» соответственно.

Все кандидаты находились в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 граммов.

На вопрос, как правильно выбрать шампанское к новогоднему столу «КП-Казань» писала ранее. Однако аутсайдер был объявлен на сайте «Росконтроля» только сейчас. Это, как ни странно, это известное всем «Советское шампанское». В нем было обнаружено присутствие «добавленного» диоксида углерода.

- «Советское шампанское» имеет нечистый, разлаженный аромат и вкус с посторонним «мышиным» тоном, - добавляют в «Росконтроле».

К слову, помимо «Советского» в экспертизе приняли участие игристое от брендов: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и Moёt&Chandon.

Лучшим, по мнению экспертов, стало именно французское шампанское - Moёt&Chandon.

По мнению экспертов «Росконтроля», оно имеет чистый, типичный аромат с легкими подсолнечными тонами, а также гармоничный, яркий и легкий вкус.

От него на 9 баллов отстает «Российское шампанское».

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