2018-12-28T16:00:14+03:00
Дом. Семья

Вкус, запах и цвет - какую икру татарстанцам лучше поставить на стол на Новый год 2019

Выбираем этот деликатес вместе с Роскачеством, а также запоминаем какое шампанское не стоит покупать
Алина ГАБДУЛИНА
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Первое место между собой разделили икра кеты "Тунайча", икра горбуши "Globus" и икра нерки "Очень"Первое место между собой разделили икра кеты "Тунайча", икра горбуши "Globus" и икра нерки "Очень"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Перед Новым годом 2019 специалисты Роскачества изучили 29 брендов российской красной икры. Каждый из них был проверен на отсутствие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет. После этого были выявлены десять марок, которые оказались наиболее качественными и полезными. Итак, что же стоит татарстанцам поставить на новогодний стол и не ошибиться?

Первое место между собой разделили икра кеты «Тунайча», икра горбуши «Globus» и икра нерки «Очень». Оставшиеся позиции заняла продукция марок: «СРК», «Сделано в море», «Русский рыбный мир», «ARO», «Тунгуттун», «Oyster» и «Русское море» соответственно.

Все кандидаты находились в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 граммов.

На вопрос, как правильно выбрать шампанское к новогоднему столу «КП-Казань» писала ранее. Однако аутсайдер был объявлен на сайте «Росконтроля» только сейчас. Это, как ни странно, это известное всем «Советское шампанское». В нем было обнаружено присутствие «добавленного» диоксида углерода.

- «Советское шампанское» имеет нечистый, разлаженный аромат и вкус с посторонним «мышиным» тоном, - добавляют в «Росконтроле».

К слову, помимо «Советского» в экспертизе приняли участие игристое от брендов: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и Moёt&Chandon.

Лучшим, по мнению экспертов, стало именно французское шампанское - Moёt&Chandon.

По мнению экспертов «Росконтроля», оно имеет чистый, типичный аромат с легкими подсолнечными тонами, а также гармоничный, яркий и легкий вкус.

От него на 9 баллов отстает «Российское шампанское».

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