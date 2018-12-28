Полиция ищет сноубордистов, которые устроили экстрим-заезд под стенами Казанского Кремля

Два сноубордиста устроили экстремальный заезд по улицам и площадям Казани, и часть этих гонок проходила под стенами Казанского Кремля.

Когда именно молодые люди катались по городу, неизвестно, но видео выложили в одной из соцсетей поздно вечером 27 декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/684402" frameborder="0"></iframe> Сноубордисты устроили экстрим-заезд под стенами Казанского Кремля.соцсети

Судя по видео экстрим-заезд начался в Московском районе Казани, где к белому внедорожнику прикрепили два троса. Взяв их в руки, сноубордисты помчались вслед за движущимся автомобилем. Так, они проехали вдоль Ленинской набережной, площади Тысячелетия, по Лево-Булачной улице, и под стенами Казанского Кремля.

Во время этого заезда один из сноубордистов завалился на бок, но быстро поднялся и продолжил движение. Заезд прошел поздно ночью, когда на магистралях города практически пусто. Снимали этот заезд и сами экстремалы при помощи селфи-палки, и их приятель из автомобиля, который ехал рядом.

Поисками водителя иномарки, который «катал» сноубордистов, и их самих занимаются сотрудники полиции Казани.