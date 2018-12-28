2018-12-28T15:22:07+03:00
Дом. Семья

Новый год 2019 в Татарстане: в Аксубаево в одном месте установили 50 Дедов Морозов и Снегурочек

Фигуры достигают двух метров в высоту [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Татарстан уже почти готов ко встрече Нового года 2019. Так, праздничными атрибутами стал наполняться и поселок городского типа Аксубаево.

Там у техникума универсальных технологий установили целых 50 Дедов Морозов и Снегурочек. По словам местных жителей, некоторые из скульптур достигают двух метров в высоту. Разукрашенные фигуры расположены как на площади у учебного здания, так и вдоль дороги.

В Аксубаево в одном месте установили 50 Дедов Морозов и Снегурочек.соцсети

Видео "нашествия" зимних волшебников попало на просторы интернета. Жители Татарстана сразу разделились на два лагеря. Одни считают, что такое количество снежных скульптур чрезмерным и даже пугающим, а другие напротив видят их забавными и красивыми.

- "Веселый" новый год, - пишет интернет-пользователь Максим.

- Да это же несанкционированный митинг! - шутит Сергей.

- Это, наверное, тот самый обещанный технологический прорыв, - предполагает казанец Артур.

- Лучше уж так, чем вообще ничего не делать, - заступается за авторов снежных культур жительница Высокой горы Олеся.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ГИБДД Казани ищет сбежавшего водителя, который сбил школьника на «зебре»
В 2018 году количество предпринимателей в Татарстане увеличилось на 1,7 тысячи
Нового руководителя ФСБ республики представили главе Чувашии
4 января пройдет первый в Казани фестиваль необычных санок
В Чебоксарах Дед Мороз арестовывает ценные вещи у должников
За неделю в Казани выпало 87% месячной нормы снега
В Казани в шахту лифта недостроенного дома упал и разбился иностранный рабочий
"Старый дизайн, который сделали смертоносным": американское издание дало свою оценку казанскому бомбардировщику Ту-22М3М
В Казани мужчину, зверски зарезавшего проститутку, приговорили к 16 годам колонии
ВТБ наградил первых победителей акции «Время Мультивпечатлений»
В 2019 году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для "скорых"
В Татарстане творческие союзы могут лишить субсидий
Новый год 2019 в Казани: открыли главную городскую Елку
В Казани после застолья хозяин выбросил тело зарезанного гостя на улицу
29 декабря в Вахитовском районе Казани на весь день отключат свет
В Турции проходит кастинг актеров для съемок в совместном татаро-турецком фильме
В Марий Эл спасатели вызволили из искореженного автомобиля зажатого человека
В Казани загорелся хостел