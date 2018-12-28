Новый год 2019 в Татарстане: в Аксубаево в одном месте установили 50 Дедов Морозов и Снегурочек
Татарстан уже почти готов ко встрече Нового года 2019. Так, праздничными атрибутами стал наполняться и поселок городского типа Аксубаево.
Там у техникума универсальных технологий установили целых 50 Дедов Морозов и Снегурочек. По словам местных жителей, некоторые из скульптур достигают двух метров в высоту. Разукрашенные фигуры расположены как на площади у учебного здания, так и вдоль дороги.
В Аксубаево в одном месте установили 50 Дедов Морозов и Снегурочек.соцсети
Видео "нашествия" зимних волшебников попало на просторы интернета. Жители Татарстана сразу разделились на два лагеря. Одни считают, что такое количество снежных скульптур чрезмерным и даже пугающим, а другие напротив видят их забавными и красивыми.
- "Веселый" новый год, - пишет интернет-пользователь Максим.
- Да это же несанкционированный митинг! - шутит Сергей.
- Это, наверное, тот самый обещанный технологический прорыв, - предполагает казанец Артур.
- Лучше уж так, чем вообще ничего не делать, - заступается за авторов снежных культур жительница Высокой горы Олеся.
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