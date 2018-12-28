Проекты Билайн с «Лиза Алерт» и Фондом «Вера» получили награды премии «Лидеры корпоративной благотворительности»

ПАО «Вымпелком» (бренд Билайн) стал обладателем наград премии «Лидеры корпоративной благотворительности» в двух номинациях. «Лидеры корпоративной благотворительности» - это совместный проект Форума Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты «Ведомости», направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности в России.

По итогам конкурса первое место в номинации «Лучшая программа (проект), способствующая развитию волонтерства в России» занял совместный проект Билайн и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» «Потеряться — не значит пропасть» — SMS-сервис по оперативному привлечению волонтеров в локальную зону проведения поисковых мероприятий.

Всего за полгода он стал одним из важнейших инструментов при поиске потерявшихся детей и пожилых людей во всех регионах России. За 11 месяцев работы сервисом разослана информация о 783 инцидентах, направлено более 1,3 млн сообщений. С декабря прошлого года к SMS-информированию подключилось более 27 тысячи волонтеров в 43 городах России. По данным ПСО «Лиза Алерт» за 2018 год, в настоящее время из 10989 заявок на поиски 8514 операций с участием волонтеров завершилось успешно и потерявшихся людей удалось найти живыми.

Помимо значимого повышения оперативности информирования локальных сообществ о старте поисково-спасательной операции и необходимости помощи как можно большего количества людей, одним из важнейших социальных эффектов проекта стало привлечение в поисковые отряды волонтеров, не готовых выходить на полноценные поиски, но желающих помогать из дома, например, мам в декрете, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В номинации «Лучшая программа (проект), способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании» Билайн занял второе место с инициативой «Технологичные решения для благотворительности». В 2017 году оператор совместно с Фондом помощи хосписам «Вера» создал бесплатную горячую линию по вопросам получения паллиативной помощи. За первый год работы на линию поступило более 5 тыс. звонков, в месяц обрабатывалось около 1 тыс. звонков.

Операторы «Горячей линии» оказывают поддержку онкологическим пациентам и их родственникам, консультируют по вопросам работы хосписов и процедурам подготовки документов, а также при необходимости связывают с нужными специалистами — психологами, онкологами, юристами.

Евгения Чистова, руководитель по корпоративной социальной ответственности ПАО «ВымпелКом»:

«Для Билайн признание заслуг в области благотворительности — повод продолжать активную работу в этом направлении, открывая новые возможности для помощи людям. Качественные изменения в обществе являются для нас ключевым направлением стратегии корпоративной социальной ответственности. Совместные проекты с «Лиза Алерт» и Фондом «Вера» стали для нас важным опытом, который показал, как велик потенциал технологий в деле повышения деятельности НКО и волонтерского движения».