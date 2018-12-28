В маленьких городах можно жить весело: компания «Махеевъ» сняла комедийный сериал

На днях АО «Эссен Продакшн АГ» запустил свой youtube канал, на котором начинает показ сериала «Страна Елабуга». В нем несколько серий, снятых в жанре скетч-шоу. В сериале с улыбкой рассказано о том, как живёт целая страна - страна Елабуга. При создании фильма авторы решили рискнуть: актерами стали реальные работники предприятия.

Леонид Барышев, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ»:

«В России сотни городов, которые редко представлены на центральных телеканалах, но именно в этих городах создаётся богатство страны. Здесь добывают нефть и золото, производят майонез и спускают на воду ракетные катера. Здесь живут талантливые люди, которые умеют посмеяться и посмешить. Эти люди незаслуженно забыты именитыми продюсерами и режиссёрами, но не обижаются на это, а сами создают для себя возможности реализовать таланты.

Мы и сами живем в таком городе. В нашем родном городе всего 70 тысяч жителей. Но там находится наше предприятие, которое смогло добиться лидерства в своем сегменте в России. И н к какую Москву или даже Казань мы переезжать не собираемся»

Авторы решили показать эту жизнь с юмористической стороны. Написали сценарий, подобрали творческую группу и организовали на заводе кастинг. Желающих нашлось больше 100 человек. Никто не остался за кадром. В главной роли, второстепенной, в массовке – задействованы были все. В одной из ролей снялся генеральный директор предприятия Леонид Барышев.

Герои скетчей – вымышленные сотрудники, клиенты или партнеры предприятия. Персонажи - стереотипные образы: строгий руководитель, сверхбдительный сотрудник охраны, малообразованный, но сверхактивный выпускник вуза.

Проект «Страна Елабуга» стал победителем Международной премии на лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций InterComm 2018, в номинации «Особый взгляд».