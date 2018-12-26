Страшную картину обнаружили сотрудники правоохранительных органов, когда приехали в в Заволжский район Ульяновска. Там в двухкомнатной квартире нашли тела двух девочек в возрасте 11-ти и 15-ти лет, и их 48-летней матери. Их застрелили. 17-летний сын, получивший ранение в руку, выжил. Он и вызвал полицию. Также в квартире обнаружили тело 38-летнего мужчины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/684076" frameborder="0"></iframe> Семью в Ульяновске расстреляли из мести к отцу.

В следственном комитете Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Первоначальная версия была такова: между мужчиной и женщиной был роман, и после ссоры он решил отомстить ей, расправившись с дочками и с самой возлюбленной. После того, как осознал все, что натворил, покончил жизнь самоубийством.

Но на данный момент появились иные подробности этого чудовищного преступления. На семью напал 38-летний племянник хозяина квартиры. Именно его тело нашли рядом с убитыми. Выяснилось - мужчина психически неуравновешен, и несколько лет назад уже пытался убить своего дядю. Тогда мужчина выжил, и во время суда дал показания против родственника.

Суд признал племянника виновным, и отправил его на спецлечение, которое он и проходил в татарстанском Альметьевске. Выйдя на свободу, отправился мстить дяде. Но того в тот момент не оказалось дома. Он находился на работе со средним сыном.

Внастоящее время единственный выживший в произшедшей расправе подросток чувствует себя хорошо, он находится в больнице. Всего в этой многодетной семье воспитывалось пятеро детей, трое из них состояли на учете со сложными медицинскими диагнозами. Старший сын жил уже отдельно от родителей.