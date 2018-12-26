2018-12-26T20:30:27+03:00
Происшествия

Семью в Ульяновске расстреляли из мести к отцу

Выжить смог только 17-летний подросток [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В обстоятельствах произошедшего продолжают разбираться следователи.В обстоятельствах произошедшего продолжают разбираться следователи.
Изменить размер текста:

Страшную картину обнаружили сотрудники правоохранительных органов, когда приехали в в Заволжский район Ульяновска. Там в двухкомнатной квартире нашли тела двух девочек в возрасте 11-ти и 15-ти лет, и их 48-летней матери. Их застрелили. 17-летний сын, получивший ранение в руку, выжил. Он и вызвал полицию. Также в квартире обнаружили тело 38-летнего мужчины.

Семью в Ульяновске расстреляли из мести к отцу.

В следственном комитете Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Первоначальная версия была такова: между мужчиной и женщиной был роман, и после ссоры он решил отомстить ей, расправившись с дочками и с самой возлюбленной. После того, как осознал все, что натворил, покончил жизнь самоубийством.

Но на данный момент появились иные подробности этого чудовищного преступления. На семью напал 38-летний племянник хозяина квартиры. Именно его тело нашли рядом с убитыми. Выяснилось - мужчина психически неуравновешен, и несколько лет назад уже пытался убить своего дядю. Тогда мужчина выжил, и во время суда дал показания против родственника.

Суд признал племянника виновным, и отправил его на спецлечение, которое он и проходил в татарстанском Альметьевске. Выйдя на свободу, отправился мстить дяде. Но того в тот момент не оказалось дома. Он находился на работе со средним сыном.

Внастоящее время единственный выживший в произшедшей расправе подросток чувствует себя хорошо, он находится в больнице. Всего в этой многодетной семье воспитывалось пятеро детей, трое из них состояли на учете со сложными медицинскими диагнозами. Старший сын жил уже отдельно от родителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жительнице Чебоксар предложили "защиту от мошенников" и тут же обокрали
В Чувашии активисты задержали нетрезвого руководителя подстанции "скорой помощи"
Казанцам предлагают в Новый год спасти жизни людей
Два татарстанца за мошенничество с землей на 22 миллиона рублей получили только условный срок
МВД Татарстана: из-за сильной метели в республике ограничено движение грузовиков
Татарстанец попал в реанимацию из-за громкой музыки
В двух районах Татарстана 27 декабря отключат свет
В Марий Эл водитель выехал на встречку и погиб, врезавшись в фуру
10-бальные пробки в Казани усугубляют многочисленные аварии
У нового казанского зоопарка "Река Замбези" изменился подрядчик
Маникюрша и оператор АЗС: Татарстан выделит 1,5 миллиона рублей на обучение безработных Набережных Челнов
В Казани двух экс-замов полицейских начальников приговорили к 3,5 годам колонии
ГИБДД Татарстана рекомендует водителям отказаться от поездок 27 декабря
В Татарстане вновь открыли ледовую переправу Аракчино-Верхний Услон
В Чебоксарах "Хаммер" врезался в столб, и тот упал на проезжую часть
В Татарстане в честь Нового года-2019 запретили отключать должников от коммунальных услуг
В Казани мужчина умер в салоне автобуса
В Чебоксарах мужчина выдавал себя за священника и отпевал умерших
В Госавтоинспекции Марий Эл новый руководитель
В Татарстане росгвардейцы застрелили напавшего на мужчину пса
ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»
В Набережных Челнах с вора упали штаны, когда он пытался сбежать с места преступления
Жителей Казани приглашают водить хороводы на дне Голубого озера
"Повышение тарифов неизбежно": Мэр Казани высказался о повышении цен на проезд в общественном транспорте
"Нефтехимик" отправил в отставку Андрея Назарова