2018-12-26T16:45:24+03:00
Происшествия

Стрельбу в центре Казани совершил бывший член ОПГ "Тукаевские"

Розыск злоумышленника, который ранил из пистолета двух людей, продолжается
Лика ИСАЕВА
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Розыск Рината Раимджанова продолжается.Розыск Рината Раимджанова продолжается.
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Розыск 55-летнего жителя Казани, расстрелявшего 25 декабря двух мужчин в центре Казани, продолжается. МВД Татарстана распространило фотографию подозреваемого.

Напомним, вечером во вторник 25 декбря на перекрстке улиц Островского и Университетская на двух мужчин, находящихся в иномарке, напал незнакомец. Он выстрелил одному из приятелей в голову, второму - в живот. Мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии. Они прооперированы и находятся в больнице. Один из них - директор сети ломбардов Ринат Садыков.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Злоумышленика опознали. Им оказался Ринат Раимджанов, некогда попавший под внимание правоохранительных органов как член ОПГ "Тукаевкие".

- Раимджанов требовал с потерпевшего Рината Садыкова возврата какого-то долга, но тот никаких долгов не признавал, - сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - С ним и без того были проблемы, он не впервый раз требует с предпринимателей какие-то долги. Решать вопрос он предпочитает только силовыми методами, и возникают подозрения, что мужчине давно необходимо обследоваться у врачей по поводу здоровья.

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