В Ульяновске застрелили четырех человек, среди них две несовершеннолетние девочки

Страшная трагедия произошла минувшим днем в Ульяновске. В квартире одного из домов Заволжского района нашли тела четырех человек - 48-летней женщины, 40-летнего мужчины и двух девочек, 11 и 15 лет. Прибывшие оперативники сразу поняли, погибших застрелили.

Кроме того, в квартире нашли 17-летнего парня. Он остался жив. С огнестрельным ранением его госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Ульяновской области, следственно-оперативную группу возглавил лично руководитель регионального следкома Сергей Михайлов.

Благодаря слаженной работе удалось раскрыть все детали произошедшего. По предварительным данным, погибшие мужчина и женщина были хорошо знакомы. Женщина приревновала своего возлюбленного. В результате он застрелил ее и двух ее дочерей, ранил сына, а после свел счеты с жизнью. По факту кровавой трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".