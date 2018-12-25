В Казани во время корпоратива устроили перестрелку, есть пострадавшие
На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов
В результате стрельбы есть раненныеФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:
В результате выяснения отношений в одном из кафе на улице Университетской около кафе "Стамбул" в Вахитовском районе Казани есть пострадавшие.
По предварительным данным, в кафе проходил корпоратив, и между коллегами и случайным посетителем вспыхнула ссора. Кто-то из них схватился за пистолет. В больницу с места происшествия доставили пострадавших. Их количество и степень полученных ранений уточняется.
- На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»