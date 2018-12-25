2018-12-25T22:14:59+03:00
Происшествия

В Казани во время корпоратива устроили перестрелку, есть пострадавшие

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов
Лика ИСАЕВА
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В результате стрельбы есть раненныеВ результате стрельбы есть раненныеФото: Из материалов пресс-службы
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В результате выяснения отношений в одном из кафе на улице Университетской около кафе "Стамбул" в Вахитовском районе Казани есть пострадавшие.

По предварительным данным, в кафе проходил корпоратив, и между коллегами и случайным посетителем вспыхнула ссора. Кто-то из них схватился за пистолет. В больницу с места происшествия доставили пострадавших. Их количество и степень полученных ранений уточняется.

- На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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