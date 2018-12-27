Вице-президент ПАО Сбербанк, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин: «Пусть Новый год подарит вам новые возможности»

Вице-президент ПАО Сбербанк, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин:

«Друзья! Новый год – праздник, полный радостных надежд и ожиданий. Для каждого он несет свои ассоциации: мандарины и аромат хвои, теплый камин и душевная компания, активные прогулки и спорт на свежем воздухе, долгожданные встречи и возможность побыть с любимыми.

Пусть Новый год подарит вам новые возможности, знаковые встречи, незабываемые впечатления, удивительные сюрпризы, увлекательные путешествия, профессиональные победы и важные открытия.

Пусть он будет к нам благосклонным и защитит от невзгод, потерь и плохих новостей.

Пусть каждый день будет наполнен счастьем, гармонией, приятными эмоциями, возможностью реализовать свой потенциал и достигнуть новых высот.

С Новым 2019 годом и Рождеством!»