План "Буран" объявлен не будет: В Казани рассказали как планируют справиться со снегопадом

Метель, которая накануне обрушилась на Казань, отступать не планирует. За сутки снега выпало столько, что автомобилистам, чтобы откопать свою машину надо было браться за лопату. Естественно, не обошлось без различных проблем. Впрочем, как отметил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов, в городе делают все для борьбы со снегом. В частности, дороги очищаются четко по графику.

- Основная операция при снегопаде – обработка дорог противогололедным материалом, далее через 2 часа происходит разметание, затем переходят к операции второй очереди – формирование снежных валов, погрузка и вывоз снега, - рассказал Альберт Ибрагимов.

С начала зимнего сезона с улиц Казани уже вывезли примерно 80 тысяч тонн снега. В первоочередном порядке ведется уборка центральных магистралей, по которым проходят автобусные маршруты, заездных остановочных карманов общественного транспорта.

Уборка ведется круглосуточно, но основные работы проводят ночью, когда количество машин уменьшается. Впрочем, остаются другие вопросы. В частности, водители паркуют свои машины так, что проехать спецтехника просто не может.

- Мы выставляем специальные информационные щиты с просьбой освободить проезжую часть, но это не всегда помогает, потому что горожане не реагируют на таблички, приходится договариваться индивидуально, в трудно доступных местах мы дополнительно привлекаем малую механизированную технику, - пояснил главный инженер МУП «Городское благоустройство» Денис Ерошин.

Еще одна проблема, с которой столкнулись в Казани - нехватка дворников. Сейчас требуются порядка 400 человек. А вот количество техники в столице Татарстана вполне достаточное.

Отметим, что с начала декабря в городе выпало более половины месячной нормы осадков. Улучшаться погода пока не планирует. Снег и сильный ветер "прописались" в Казани вплоть до 27 декабря. При этом, чиновники уверены, что со снегом в Казани справятся задействованными силами. План «Буран» в ближайшее время объявляться не будет.