2018-12-25T12:50:02+03:00
Общество

План "Буран" объявлен не будет: В Казани рассказали как планируют справиться со снегопадом

В городе, к слову, не хватает дворников, зато с техникой, по данным чиновников, полный порядок
Елизавета МАКАРОВА
Поделиться:
В Казани не хватает 400 дворников.В Казани не хватает 400 дворников.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Метель, которая накануне обрушилась на Казань, отступать не планирует. За сутки снега выпало столько, что автомобилистам, чтобы откопать свою машину надо было браться за лопату. Естественно, не обошлось без различных проблем. Впрочем, как отметил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов, в городе делают все для борьбы со снегом. В частности, дороги очищаются четко по графику.

- Основная операция при снегопаде – обработка дорог противогололедным материалом, далее через 2 часа происходит разметание, затем переходят к операции второй очереди – формирование снежных валов, погрузка и вывоз снега, - рассказал Альберт Ибрагимов.

С начала зимнего сезона с улиц Казани уже вывезли примерно 80 тысяч тонн снега. В первоочередном порядке ведется уборка центральных магистралей, по которым проходят автобусные маршруты, заездных остановочных карманов общественного транспорта.

Уборка ведется круглосуточно, но основные работы проводят ночью, когда количество машин уменьшается. Впрочем, остаются другие вопросы. В частности, водители паркуют свои машины так, что проехать спецтехника просто не может.

- Мы выставляем специальные информационные щиты с просьбой освободить проезжую часть, но это не всегда помогает, потому что горожане не реагируют на таблички, приходится договариваться индивидуально, в трудно доступных местах мы дополнительно привлекаем малую механизированную технику, - пояснил главный инженер МУП «Городское благоустройство» Денис Ерошин.

Еще одна проблема, с которой столкнулись в Казани - нехватка дворников. Сейчас требуются порядка 400 человек. А вот количество техники в столице Татарстана вполне достаточное.

Отметим, что с начала декабря в городе выпало более половины месячной нормы осадков. Улучшаться погода пока не планирует. Снег и сильный ветер "прописались" в Казани вплоть до 27 декабря. При этом, чиновники уверены, что со снегом в Казани справятся задействованными силами. План «Буран» в ближайшее время объявляться не будет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт пояснил, почему россияне назвали ЧМ по футболу и открытие Крымского моста главными событиями 2018 года
Профессор НИУ ВШЭ Елена Рождественская, доктор социологических наук прокомментировал «КП» результаты опроса «Левада-центра» по главным событиям 2018-го
Новости 24
Житель Чувашии, насмерть забивший знакомую табуретом, приговорен к 11 годам колонии
Новый год-2019 в Казани: на праздничные каникулы городские гостиницы будут загружены на 84%
26 декабря в трех районах Казани пропадет свет
Новый год-2019 в Чебоксарах: как будет работать общественный транспорт
"Экономический смысл фактически отсутствует": Первый вице-премьер РФ Силуанов назвал нецелесообразным строительство ВСМ "Москва-Казань"
В Казани во время столкновения двух иномарок травмы получил 5-летний мальчик
Стало известно, какие компании в Татарстане будут организовывать речные перевозки в 2019 году
В Чувашии назначен новый главный судебный пристав республики
В Казани во время пожара в частном доме погиб пенсионер
На уборку снега в Казани вышло более 300 единиц спецтехники
В Йошкар-Оле приставы опечатали опасный кран
В Чебоксарах пройдут кайт-гонки Дедов Морозов и Снегурочек
В Татарстане атнинскому государственному драматическому театру имени Тукая исполнилось 100 лет
В Казани бизнесмена из Тольятти будут судить за хищение более 20 тонн подсолнечного масла
Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками
Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту
Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов