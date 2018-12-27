БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ НЕМАЛЕНЬКОЙ ЕЛОЧКИ

ЧТО ПРИНОСИТ КАЖДЫЙ ГОД ДЕД МОРОЗ ПО ИМЕНИ «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»?

27 декабря в парке «Сосновая роща» возле ДК химиков состоится праздничное открытие елки. Детишки встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, увидят театрализованное представление с песнями, танцами и конкурсами. Здесь же можно будет поиграть в зимнем городке и поводить хороводы вокруг большой нарядной зеленой красавицы!

Елка возле ДК химиков всегда одна из самых красивых новогодних елок в городе. Что бы ни происходило в стране, в каком бы состоянии ни был парк в разные годы, елку для горожан здесь устанавливали всегда. Делал это и продолжает делать «Казаньоргсинтез» начиная с далекого 1970 года, когда первую елку провели в новом Дворце культуры. Получается, в этом году детям на радость колючий символ нового года установили уже в 49-й раз! Мало какие советские традиции выдержали такое испытание временем.

КАЖДЫЙ ГОД В ДЕКАБРЕ…

- Наше предприятие занимается установкой елки к Новому году с момента открытия ДК химиков, - говорит начальник управления по социальной сфере ПАО «Казаньоргсинтез» Фанур Альмиев. - Предприятию удалось поддерживать эту традицию в сложные 90-е годы. И сейчас мы ее продолжаем. ПАО «Казаньоргсинтез» отвечает за изготовление и установку конструкций для елки, ее украшение, электрообеспечение. Также мы берем на себя финансирование устройства зимних городков. А вот всю праздничную программу организует районная администрация.

Кстати, поставить елку в парке - процесс совсем не простой, не всякому Деду Морозу под силу. Например, подготовка к установке большой, 22 метров высотой, красавицы, которая украшает сейчас парк, началась еще в первых числах декабря. На установке работали два огромных крана, было задействовано около 50 рабочих. И только к 18 декабря работа была закончена.

ОТ РАЗРУХИ - К СОВРЕМЕННОМУ ШИКУ

Удивительно, но практически никто из горожан, для которых парк «Сосновая роща» нынче стал любимым местом отдыха, не знает, из каких ресурсов возродился три года назад и сам парк. Вспоминают разбитый асфальт на дорожках, отсутствие освещения, допотопные горки да качельки.

Но четыре года назад, в 2014-м, парк был закрыт на реконструкцию. А уже в 2015 году, после масштабных работ он открылся полностью обновленным. Парк стал приятным глазу зеленым островком посреди кипящего жизнью Московского района. И каких только возможностей не предложил жителям окрестностей! Тут и великолепные современные площадки для мам с малышами. И отличная площадка с намеком на химическую лабораторию для детей постарше - игровые комплексы здесь напоминают колбы и реторты, в соответствии с химической тематикой парка. Для спортивной молодежи, а впрочем, для спортивных людей любого возраста в парке действуют баскетбольная и футбольная площадки, зона тренажеров и площадка для воркаута. А пожилые горожане быстро оценили прекрасные тенистые дорожки, множество красивых деревянных скамеек, уютные зеленые зоны вдалеке от шумных площадок…

Всё - стильное, современное, начиная от планировки зон и заканчивая дизайном скамеек и ландшафтным дизайном. А как хороши сосны и декоративная зелень, высаженные на смену аварийным старым деревьям (высажено около 1000 саженцев)!

КОМУ СКАЗАТЬ СПАСИБО

Основным инвестором работ по реконструкции выступил также «Казаньоргсинтез». Вот тот «Дед Мороз», что принес этот богатый подарок жителям Московского района. Советские времена давно закончились, и предприятия больше не обязаны вкладывать деньги в социальные городские объекты. Тем не менее «Казаньоргсинтез» инвестировал в преображение парка 120 миллионов рублей.

До реконструкции парк и в яркие летние деньки, бывало, пустовал, облюбованный лишь фанатами пива и сигарет. Сейчас же даже в самую мрачную погоду обновленный парк возле ДК химиков привлекает к себе горожан, даря свежий воздух и приятные глазу виды, а на Новый год неизменно радует большой елкой.

Алия Махмутовна и внук Карим:

«Парк отличный. Мы с внуком здесь гуляем с 5 месяцев, сейчас ему уже 2 года. Живу недалеко. Нравится, что парк очень чистый круглый год, дорожки хорошие. На открытие елки я-то сама не пойду, а мама Карима с ним самим и со старшим своим сыном, наверное, придут»

Валерия Зиганшина с дочкой Эмилией:

«Мы живем здесь рядом. Раньше, пока парк не был реконструирован, вообще сюда не ходили. А теперь ходим в этот парк с рождения дочки, ей сейчас полтора года. В парке очень много зелени, хорошие пешеходные дорожки. Есть где отдохнуть мамам. А на площадке для малышей много познавательных игрушек, это здорово. Жаль, что некоторые качели поизносились. Хочется, чтобы хорошее состояние парка поддерживали, чтобы не было такого, что построили раз - и забыли»

Зиляра Хамидуллина, пенсионерка, бывшая работница роно:

«В Парк химиков мы ходим очень давно, как только переехали в эти края. Тогда внук был еще маленький. Раньше было неудобно - тут рядом, прямо недалеко от места установки елки было кафе и там постоянно пьянствовали. Помню, очень много молодежи с выпивкой сидело тут на скамейках. А сейчас хорошо. Мы, жители этого района, очень рады реконструкции. У меня знакомые приезжают даже с других районов, чтобы заниматься здесь скандинавской ходьбой. И с Сахарова, и из Авиастроительного района. Занимаются и очень довольны. Парк теперь благоустроен. И новогодние елки здесь бывают очень интересные.

Здесь хорошо, воздух совсем другой. Птички поют, деревья красивые. Однажды пришли сюда с племянницей - она уже взрослый человек, а была в восторге. Все детские площадки посмотрела, обошла. Говорила: «Как хорошо нынче детям! Очень хороший парк!» А я вот сюда почти каждый день хожу, занимаюсь скандинавской ходьбой. Иногда просто гуляем - я, дочь и собака. Дорожки очень удобные, каждый день чистятся»

Айрат Махмутов, Булат Хисамеев, посетители футбольного поля:

«Мы работаем в проектной фирме тут недалеко. И раз в неделю в обед приходим сюда попинать мяч. На разминку. Вот уже год с тех пор, как офис нашей фирмы переехал. В молодые годы играли постоянно, а сейчас - так, чуть-чуть, вспомнить. Приятно поиграть»

Дарья Веремеева, многодетная мама:

«Парк преобразился после реконструкции - просто не узнать! У меня трое детей с большой разницей в возрасте. Старшему не повезло - пока он рос, парки все были в запустении, погулять было негде. А вот младшей дочке красота! Мы очень любим этот парк, часто здесь бываем, хотя нам не очень близко сюда идти. Здесь отличная площадка и для малышей, и для деток постарше. Такие разные лазалки, качели, горки, чего только нет. Дочке везде интересно. А еще мне нравится, что есть тихие зеленые уголки, - мы иногда летом устраиваем здесь с подругой и детьми пикники. Мне кажется, здесь всем хорошо - и пенсионерам, и мамам с детьми, и молодым спортсменам. По-моему, они тут в любое время года играют в футбол или занимаются воркаутом на тренажерной площадке»