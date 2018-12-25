2018-12-25T12:02:28+03:00
Общество

Вместо 25 маршрутов оставят 6: Как в Ульяновске готовятся к транспортной реформе и чем это грозит горожанам

В столице региона довольно много дублирующих маршрутов, более того, многие автобусы уже устарели
Елизавета МАКАРОВА
Поделиться:
Сейчас в городе довольно много автобусов малой вместимости.Сейчас в городе довольно много автобусов малой вместимости.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В след за Чебоксарами, которые 1 декабря официально провели транспортную реформу, последовать их примеру решили и в Ульяновске. Как она будет выглядеть накануне обсудили губернатор региона Сергей Морозов вместе с руководством города и области, представителями общественности и перевозчиков.

Новую схему движения разработали в НИИ «Мостранспроект». По словам мэра Уляьновска Сергея Панчина, столичными исследователями была проделана большая работа. Внедрять же новую систему будут постепенно. Всего на переход на новую схему движения транспорта планируют потратить 5-6 лет.

- Мы знаем проблемы общественного транспорта Ульяновска, внимательно изучаем жалобы пассажиров. Благодаря активной позиции Сергея Морозова городской электротранспортный парк пополнили 41 трамвай и 15 троллейбусов, подаренные нам мэром Москвы Сергеем Собяниным. В январе 2019 годы мы представим дорожную карту реализации новой транспортной схемы, которую мы будем внедрять при помощи регионального правительства и населения, на которое мы очень рассчитываем, ведь без поддержки граждан власть не должна решать ни одного серьёзного вопроса, - отметил Сергей Панчин.

Одна из главных «болевых точек» Ульяновска – дублирование маршрутов. Сейчас данный коэффициент составляет 4,3, вместо нормативных 1,3-1,4.

- Это означает что водители хотят обогнать конкурентов, чтобы получить прибыль. Так не должно быть. Кроме того, в вечернее время систематически нарушается расписание работы общественного транспорта. Третье, на маршруты города выходят устаревшие автобусы малой вместимости, от которых отказались уже во многих городах. Мы должны менять эту ситуацию и давать работать профессионалам на качественном и удобном транспорте для наших жителей, - заявил Сергей Морозов.

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Игоря Бычков подчеркнул, все районы города будут обеспечены транспортом. Приоритет, при этом, отдадут электротранспоту. По предварительным данным, будут убраны 25 автобусных маршрутов в тех местах, где доступен трамвай или троллейбус, но введены 8 новых - где автобусы необходимы.

- К примеру, по улице Рябикова сейчас ездит 25 автобусных маршрутов и 7 трамвайных. После введения новой схемы останется по 6 маршрутов. В Заволжье на проспектах Созидателей и Туполева вместо более чем 20 дублирующих, будет всего 10 маршрутов. А каждый из шести планируемых транспортно-пересадочных узлов не только сэкономит время и деньги жителей отдаленных районов Ульяновска, но и увеличит прибыль перевозчиков, - отметил Игорь Бычков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт пояснил, почему россияне назвали ЧМ по футболу и открытие Крымского моста главными событиями 2018 года
Профессор НИУ ВШЭ Елена Рождественская, доктор социологических наук прокомментировал «КП» результаты опроса «Левада-центра» по главным событиям 2018-го
Новости 24
Новый год-2019 в Казани: на праздничные каникулы городские гостиницы будут загружены на 84%
26 декабря в трех районах Казани пропадет свет
Новый год-2019 в Чебоксарах: как будет работать общественный транспорт
"Экономический смысл фактически отсутствует": Первый вице-премьер РФ Силуанов назвал нецелесообразным строительство ВСМ "Москва-Казань"
В Казани во время столкновения двух иномарок травмы получил 5-летний мальчик
Стало известно, какие компании в Татарстане будут организовывать речные перевозки в 2019 году
В Чувашии назначен новый главный судебный пристав республики
В Казани во время пожара в частном доме погиб пенсионер
На уборку снега в Казани вышло более 300 единиц спецтехники
В Йошкар-Оле приставы опечатали опасный кран
В Чебоксарах пройдут кайт-гонки Дедов Морозов и Снегурочек
В Татарстане атнинскому государственному драматическому театру имени Тукая исполнилось 100 лет
В Казани бизнесмена из Тольятти будут судить за хищение более 20 тонн подсолнечного масла
Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками
Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту
Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов