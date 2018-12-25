Вместо 25 маршрутов оставят 6: Как в Ульяновске готовятся к транспортной реформе и чем это грозит горожанам

В след за Чебоксарами, которые 1 декабря официально провели транспортную реформу, последовать их примеру решили и в Ульяновске. Как она будет выглядеть накануне обсудили губернатор региона Сергей Морозов вместе с руководством города и области, представителями общественности и перевозчиков.

Новую схему движения разработали в НИИ «Мостранспроект». По словам мэра Уляьновска Сергея Панчина, столичными исследователями была проделана большая работа. Внедрять же новую систему будут постепенно. Всего на переход на новую схему движения транспорта планируют потратить 5-6 лет.

- Мы знаем проблемы общественного транспорта Ульяновска, внимательно изучаем жалобы пассажиров. Благодаря активной позиции Сергея Морозова городской электротранспортный парк пополнили 41 трамвай и 15 троллейбусов, подаренные нам мэром Москвы Сергеем Собяниным. В январе 2019 годы мы представим дорожную карту реализации новой транспортной схемы, которую мы будем внедрять при помощи регионального правительства и населения, на которое мы очень рассчитываем, ведь без поддержки граждан власть не должна решать ни одного серьёзного вопроса, - отметил Сергей Панчин.

Одна из главных «болевых точек» Ульяновска – дублирование маршрутов. Сейчас данный коэффициент составляет 4,3, вместо нормативных 1,3-1,4.

- Это означает что водители хотят обогнать конкурентов, чтобы получить прибыль. Так не должно быть. Кроме того, в вечернее время систематически нарушается расписание работы общественного транспорта. Третье, на маршруты города выходят устаревшие автобусы малой вместимости, от которых отказались уже во многих городах. Мы должны менять эту ситуацию и давать работать профессионалам на качественном и удобном транспорте для наших жителей, - заявил Сергей Морозов.

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Игоря Бычков подчеркнул, все районы города будут обеспечены транспортом. Приоритет, при этом, отдадут электротранспоту. По предварительным данным, будут убраны 25 автобусных маршрутов в тех местах, где доступен трамвай или троллейбус, но введены 8 новых - где автобусы необходимы.

- К примеру, по улице Рябикова сейчас ездит 25 автобусных маршрутов и 7 трамвайных. После введения новой схемы останется по 6 маршрутов. В Заволжье на проспектах Созидателей и Туполева вместо более чем 20 дублирующих, будет всего 10 маршрутов. А каждый из шести планируемых транспортно-пересадочных узлов не только сэкономит время и деньги жителей отдаленных районов Ульяновска, но и увеличит прибыль перевозчиков, - отметил Игорь Бычков.