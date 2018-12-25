Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Татарстане: стали известны площадки для запуска

Стали известны места, где в Татарстане разрешили запускать фейерверки. Всего в республике выделили 440 площадок для использования пиротехники. По данным пресс-службы МЧС Татарстана, за запуск салютов в неотведенных для этого местах предусмотрены солидные штрафы.

- Совместно с сотрудниками полиции проводятся рейды в части пресечения и выявления граждан, применяющих пиротехнические изделия в нарушении требований пожарной безопасности. Для этих целей созданы 52 группы, которые предотвратили 10 случаев применения пиротехнических изделий. К административной ответственности привлечено 2 гражданина, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Казани запланированы шесть мест для запуска фейерверков:

- Парковка площадки проведения национального праздника "Сабантуй" в жилом массиве Мирный (Приволжский)

- Набережная Кировской Дамбы (кировский)

- на территории между улицами Н.Жиганова иСабира Ахтямова (за Казанским ипподромом) (Советский)

- Площадка на берегу реки Казанки между гостиничным комплексом "Ривьера" и центром семьи "Казан"

- пересечение улиц Чуйкова и Гаврилова

- Акватория реки Казанка