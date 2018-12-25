В Казани на республиканской Елке Юлиана Караулова призналась, что не знает, есть ли в Набережных Челнах море

25 декабря в казанской «Татнефть Арене» в преддверии Нового года-2019 прошла республиканская Елка. По традиции детское шоу дублирует все события, которые проходили в Татарстане в минувший год.

В этот раз, например, вместе с артистами станцевал символ ЧМ-2018 волчонок Забивака. В зал вынесли большие мячи, а сцена превратилась в футбольное поле. Само представление «Возвращение сказки» соединило персонажей татарских и русских сказок. В шоу приняли участие около тысячи артистов, певцов и спортсменов.

Сцена как всегда была многофункциональна, на ней можно было встретить все технические «примочки», которые были задействованы в Казани на масштабных мероприятиях этого года - голографическая проекция, лазерные лучи и самые современные технологичные декорации.

Над сценой парили огромные экраны, где отображалось все происходящее и как в караоке появлялись слова песен, чтобы подпевать мог весь зал. В преддверии чемпионата мира WorldSkills 2019 в Казани прозвучала песня о важности профессий.

Также от президента Татарстана Рустама Минниханова прозвучало и традиционное поздравление для детей с Новым годом. Глава республики пожелал, чтобы он начался ярко, продолжился динамично и запомнится особым ритмом.

Всего на республиканскую Елку приехали порядка 8 тысяч ребят со всех районов Татарстана. Это отличники в учебе, победители республиканских и российских конкурсов талантов, а также дети из неблагополучных семей. Все они в качестве подарка получили рюкзачок с логотипом WorldSkills-2019, который был заполнен сладостями.

Холл республикнской елки был украшен фотозонами, посвященными соревнованиям рабочих профессииФото: Александр ЧЕРНОВ

В финале представления на сцене появилась певица Юлиана Караулова, которая также поздравила ребят с наступающим Новым годом и предложила вместе с ней спеть ее пенсии.

При этом наибольшую активность здесь проявили дети из Набережных Челнов, за что получили от Карауловой комплимент. К тому же певица на сцене призналась в любви к татарстанскому автограду и представила свою песню про море.

- В географии я не сильна, у меня по этому предмету двойка, и я не знаю - есть ли в Челнах свое море, - сказала певица со сцены.

Несмотря на то что с концерта певицы ушли более половины зала зрителей, Юлиана Караулова спустилась к трибунам. Правда пригласить зрителей ближе к сцене, как до нее это делали Алексей Воробьев и Егор Крид, певица так и не решилась

А заметив, что многие дети сидят в своих смартфонах Юлиана Караулова попросила убрать их и начать подпевать ей.

В завершении выступления певицы осталось меньше половины залаФото: Александр ЧЕРНОВ

Отметим, меньше месяца назад Юлиана Караулова вместе с Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым выступала на гала-концерте фестиваля «Добрая Волна-2018» в Казани. Тогда она стала единственным исполнителем, который не вышел на автографсессию с детьми-инвалидами.