2018-12-25T15:16:30+03:00
Общество

Глава следственного комитета Татарстана покидает свой пост

Павел Николаев переезжает в Москву
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: tatarstan.sledcom.ruФото: tatarstan.sledcom.ru
Изменить размер текста:

О том, что глава следственного комитета Татарстана Павел Николаев будет переведен в Москву, где возглавит соответствующую структуру столицы России, говорили еще осенью, но ждали официального подтверждения.

Во время коллегии ведомства, которое прошло в этот вторник, 25 декабря, Павел Николаев официально сообщил о том, что подал в отставку.

Преемником Павлова в Татарстане станет Владимир Циома.

СПРАВКА КП

Генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, родился 14 августа 1970 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности “юриспруденция”. Владеет немецким языком.

На должности руководителя следственного управления следственного комитета Татарстана он находился с августа 2010 года.

С августа 2017 года - президент Федерации дзюдо Татарстана.

С октября 2018 года - и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Татарстана.

Награжден медалью “За безупречную службу” II, III степени, почетной грамотой генерального прокурора России.

Его приемник старший советник юстиции Владимир Циома родился в Казани. В 2000 году окончил юрфак Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова — Ленина.

С мая 2017 года - заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Татарстана.

С 25 июля 2018 года - президент Федерации водного поло республики.

Награжден благодарственным письмом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО и нагрудным знаком “За безупречную службу”.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мэр Набережных Челнов: на строительство ливневок в городе надо 2,5 миллиарда рублей
Газета "Вечерняя Казань" прекратит свое существование в конце года
В Казани по инициативе Минтимера Шаймиева трехъязычная школа появится к 1 сентября 2020 года
В Казани во время только одного рейда у продавцов забрали 100 елок
В преддверии Нового года-2019 более 100 татарстанских детей посетят Елку в московском Кремле
В Татарстане задержали четверых парней с наркотиками весом более полукилограмма
25 декабря в Казани откроют интерактивный музей чая
"Рубин" хочет усилить состав резервистом команды-аутсайдера ФНЛ
Житель Чувашии, насмерть забивший знакомую табуретом, приговорен к 11 годам колонии
Новый год-2019 в Казани: на праздничные каникулы городские гостиницы будут загружены на 84%
26 декабря в трех районах Казани пропадет свет
Новый год-2019 в Чебоксарах: как будет работать общественный транспорт
"Экономический смысл фактически отсутствует": Первый вице-премьер РФ Силуанов назвал нецелесообразным строительство ВСМ "Москва-Казань"
В Казани во время столкновения двух иномарок травмы получил 5-летний мальчик
Стало известно, какие компании в Татарстане будут организовывать речные перевозки в 2019 году
В Чувашии назначен новый главный судебный пристав республики
В Казани во время пожара в частном доме погиб пенсионер
На уборку снега в Казани вышло более 300 единиц спецтехники
В Йошкар-Оле приставы опечатали опасный кран
В Чебоксарах пройдут кайт-гонки Дедов Морозов и Снегурочек
В Татарстане атнинскому государственному драматическому театру имени Тукая исполнилось 100 лет
В Казани бизнесмена из Тольятти будут судить за хищение более 20 тонн подсолнечного масла
Снег и метель: Казань парализовало автомобильными пробками
Мальчик из Красноярска приедет в Казань, чтобы исполнить свою мечту
Казанцев зовут на турнир по поеданию мандаринов