Глава следственного комитета Татарстана покидает свой пост

О том, что глава следственного комитета Татарстана Павел Николаев будет переведен в Москву, где возглавит соответствующую структуру столицы России, говорили еще осенью, но ждали официального подтверждения.

Во время коллегии ведомства, которое прошло в этот вторник, 25 декабря, Павел Николаев официально сообщил о том, что подал в отставку.

Преемником Павлова в Татарстане станет Владимир Циома.

СПРАВКА КП

Генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, родился 14 августа 1970 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности “юриспруденция”. Владеет немецким языком.

На должности руководителя следственного управления следственного комитета Татарстана он находился с августа 2010 года.

С августа 2017 года - президент Федерации дзюдо Татарстана.

С октября 2018 года - и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Татарстана.

Награжден медалью “За безупречную службу” II, III степени, почетной грамотой генерального прокурора России.

Его приемник старший советник юстиции Владимир Циома родился в Казани. В 2000 году окончил юрфак Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова — Ленина.

С мая 2017 года - заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Татарстана.

С 25 июля 2018 года - президент Федерации водного поло республики.

Награжден благодарственным письмом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО и нагрудным знаком “За безупречную службу”.