2018-12-25T12:08:37+03:00
Общество

Новый год-2019: что смотреть на каникулах

После привычно занятых трудовых будней долгие каникулы кому-то могут показаться в тягость. Чтобы этого не произошло мы выбрали несколько любопытных телепремьер, которые помогут скрасить каникулы
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Показ второго сезона «Двойника» стартовал на канале ViP Premier с 12 декабря. И каждую неделю канал планирует показывать по одной серии. Многие с нетерпением ждали второго сезона приключений немолодого клерка, который вдруг оказался втянут в политическо-мистические интриги параллельных, но очень похожих вселенных.

С третьего декабря по понедельникам на канале Paramount Comedy идет преьмера третьего сезона сериала «Трудности Ассимиляции». Герои фильма — китайская семейка, ищущая баланс между интеграцией в устои американской глубинки и сохранением национальной идентичности.

Телеканал SPIKE с 17 декабря запустил эксклюзивную телепремьеру 1 и 2 сезонов сериала «Стартап». Финансовые махинации, запутанные семейные истории драмы и расследования. Все как мы любим.

Прямо после боя курантов - 1 января в 00.05 Paramount Comedy запускает телепрьемьеру тринадцатого сезона «В Филадельфии Всегда Солнечно». Про владельцев бара средней руки и их завсегдатаев. Весь сезон в новогоднюю ночь. Развлечение скорее для мальчиков. Взрослых и хмурых.

Для любителей индийского кино телеканал Zee с 31 декабря запускает премьеру сериала «Мой милый странник». Начинается сериал с того, что обычно бывает в хэппи энде — свадьбы. А потом такое начинается! Индийское кино, что еще скажешь.

Посмотреть эти сериалы, а также множество других сериалов, зарубежной и отечественной киноклассики можно на каналах Спутникового ТВ МТС. Новый полный комплект оборудования сейчас можно купить всего за 3590 рублей. И платить всего по 195 рублей — меньше чем за билет в кино — за возможность смотреть 210 каналов 24 часа семь дней в неделю.

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