2018-12-25T11:57:28+03:00
Общество

"Он двигает столы и гладит по голове": Цветочный магазин с вековой историей в Казани охраняет призрак его первого хозяина

Конечно, верят в это не все, но нынешняя владелица магазина утверждает, что даже видела призрак
Алина ГАБДУЛИНА
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Магазину работает, пусть и с перерывами, 124 года.Магазину работает, пусть и с перерывами, 124 года.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Немногие знают, что магазину цветов и подарков «Дворец цветов», который расположился на улице Лобачевского, в наступающем году исполнится целых 124 года.

Во время однодневных бизнесов и ежесекундно рождающихся компаний, подобное место – роскошь. А еще более привлекает тот факт, что сотрудники «Дворца цветов» знают и чтят историю этого места.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ МАГАЗИНА

Корреспонденту «КП-Казань» удалось побывать в трехэтажном историческом магазине и поговорить с его директором Рафисой Сабировой. Она рассказал и об истории появления этого места, и о призраке, который охраняет его и всех его сотрудников до сих пор.

Более века назад жил в Казани некто по имени Николай Квасников. Мужчина воспитывал сына Михаила и работал маклером (торговым посредником – Ред.). Николай часто выигрывал дела в пользу города и за это получил возможность просить у администрации исполнения одного из своих заветных желаний. Квасников попросил построить для его сына Михаила, который занимался на улице Карла Маркса цветоводством, у безымянного парка в центре города (нынче – парк «Черное озеро») дом для работы. Однако чиновники ответили заботливому отцу, что не могут дать такого разрешения, так как на это уполномочен лишь действующий царь всея Руси Николай II.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

«НАЧИНАЙТЕ СТРОИТЬ, ЦАРЬ ВСЕ РАВНО ОДОБРИТ»

В адрес государя тотчас же было написано соответствующее прошение, но оно слишком долго искало адресата. В какой-то момент администрация Казани не выдержала ожидания и сказала отцу и сыну Квасниковым: «Начинайте строить, потому что царь все равно это одобрит».

Возведение здания началось в 1895 году и закончилось спустя пару лет. А лишь в 1905 году, спустя долгие десять лет, Николай Квасников получил официальное разрешение царя.

- Строил он этот магазин исключительно на свои деньги, - продолжает свой рассказ нынешний директор магазина – Мало того, ему и землю ведь город дал только в аренду и с определенными условиями.

Так, Михаил Квасников должен был все время своей работы на предоставленной земле озеленять два парка, которые находились и по сей день находятся рядом (речь идет о парке «Черное озеро» и Ленинском саду – Ред.).

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Здание, которое построили Николай и его сын Михаил Квасниковы, сохранилось и по наши дни. Оно пережило несколько ремонтов, но осталось именно таким, каким его и задумывал автор. Уничтожена были лишь стеклянная оранжерея. Ее администрация магазина очень хотела бы восстановить, чтобы представить горожанам целостную картину, но земля эта уже находится в собственности.

- Здесь изначально было три этажа, но они имели высокие потолки. Мы же за счет этих потолков позже сделали антресольные этажи. Но ничего кроме этого мы не меняли – была высота магазинов 7 метров и осталась такой же, - объясняет Рафиса Сабирова.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ

Известно, что основатель этого магазина цветов, Михаил Николаевич Квасников разводил кур и коз, но главной его страстью было растениеводство. В нем мужчина видел дело всей своей жизни с юности и до последнего часа.

Квасников очень часто заказывал семена в Астрахани, а также в ряде европейских городов, а после, в результате их скрещивания, выводил новые разновидности цветов.

Первое свое объявление он дал в казанском «Справочном листке» в мае 1886 года. В нем Михаил предлагал покупателям экзотические, тепличные и оранжерейные растения, а также летние цветы для высадки в грунт. До магазина на улице Лобачевского, он уже имел подобный бизнес в разных других частях города.

БЕЗ ЖЕНЫ И ДЕТЕЙ

Как и многие поглощенные своей работой люди, он, к сожалению, не преуспел в других важных аспектах жизни. Так, например, Михаил не оставил после себя наследника, который смог бы в дальнейшем встать во главу его магазина.

- Он не был женат, но у него была любимая женщина - княжна. Ее имя затерялось в истории, но жила она точно в сером одноэтажном здании на улице Карла Маркса. Там сейчас свадебные платья продают. Это мне еще в 80-ых годах, когда я только-только начинала работать во «Дворце цветов», рассказывали бабушки, которые, будучи студентками, работали у самого Квасникова. Они развозили по купеческим домам фикусы и фиалки. В то время наличие этих растений считалось признаком богатства, - заявила Сабирова.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

МАГАЗИН РАЗБОМБИЛИ В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ВЕКА

Не известно, что помешало Михаилу быть рядом с возлюбленной. Может, дело было в разных сословиях, или она была дамой замужней. Сейчас никто уже не ответит точно, почему Михаил умер, так и не обзаведясь семьей. О причинах смерти его, к слову, также нет никакой информации. Однако Рафиса Сабирова предполагает, что его могли убить революционеры, которые разбомбили магазин в начале ХХ века.

- Кто стал хозяином магазина, когда скончался Михаил, неизвестно. Ко мне в руки «Дворец цветов» перешел в очень плохом, послереволюционном состоянии в 1986 году. До меня здесь на протяжении 40 лет работала бабушка Вера. Милая и интересная женщина, - вспоминает директор магазина.

Словом, десятки лет тут работала не только приятная бабушка Вера. По словам Рафисы, в магазин никогда не устраивались люди, планирующие отдать «Дворцу цветов» пару месяцев или даже лет.

- Здесь люди находят свой второй дом. Работают десятками лет и отдают «Дворцу» всю душу.

ПРИЗРАК ОСНОВАТЕЛЯ МАГАЗИНА

Верить в потусторонний мир или не верить – личное дело каждого человека. Рафиса Сабирова и сотрудники ее магазина, например, верят. И у них есть для этого весомый повод. Этим поводом является добрый призрак самого Михаила Николаевича Квасникова, который до сих пор «работает» во «Дворце», но уже в качестве своеобразного охранника.

- Когда мы начали работать, ко мне пришла молоденькая журналистка одной из местных газет и говорит, мол, ходит слух, что у вас тут призраки. Конечно я ей не поверила, но мы все-таки решили проверить этот факт и остались здесь на ночь. Я спала, а она сидела под лестницей, - начинает рассказывать Рафиса голосом немного тише, чем был до этого.

Оказалось, что посреди той ночи на первом этаже неожиданно начали двигаться столы. Молодая журналистка, естественно, подумала, что кто-то остался и передвигает их специально. Однако никого кроме них двоих в здании тогда не было.

После этого инцидента призрак на несколько лет пропал, но в его реальность решено было поверить.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

«УВИДЕЛА ВЫСОКИЙ И ХУДОЙ СИЛУЭТ И СИЛЬНО ИСПУГАЛАСЬ»

Со слов сотрудников магазина, вновь он стал наведываться после того, как в здании затеяли капитальный ремонт. В 2013 году, непосредственно перед Универсиадой, со стен начали отбивать советскую отделку из смальты. Работы словно разбудили спавшего духа.

В частности, сама Рафиса чувствовала и видела призрак в одну из ночей того лета.

- Из-за того, что мы находимся в центре, ремонт приходилось делать исключительно после заката. Один раз я легла отдохнуть, закрыла глаза и почувствовала, что кто-то меня по голове гладит. Я понимала, что в комнате никого нет и быть не может, так как я закрыла входную дверь на ключ. От осознания этого я еще сильнее побоялась открыть глаза. Однако, спустя пару секунд, я преодолела страх, повернулась и распахнула веки. Честное слово, на долю секунды я увидела высокий и худой силуэт, который быстро покидал комнату. Я тогда выбежала на «Черное озеро» и до утра ходила – слишком уж испугалась.

Уже после, из архивов Рафиса узнала, что Михаил Квашников был мужчиной высокого и худощавого телосложения и носил небольшую бородку. Спустя время к наличию призрака в ее магазине Рафиса привыкла и рассказывает о нем с улыбкой.

- Многие люди заходят и говорят: «Ой, а у вас кто-то там стоит», а там никого нет. Есть ведь такие чувствительные люди, которые видят ту сторону мира, - рассказывает директор о частых встречах клиентов с Михаилом Николаевичем.

«МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ВСЕХ НАС ТУТ СЛОВНО ЗАЩИЩАЕТ»

Как оказалось в конце 80-ых годов «Дворец цветов» два раза поджигали. Но подобное в те времена не было редкостью. В остальном же, за все годы работы здесь Рафисы Сабировой все «тихо и мирно».

- Я работаю в этом магазине уже больше 30 лет и всегда себя комфортно чувствую. Михаил Николаевич всех нас тут словно защищает. А еще здесь оживают цветы и очень долго после этого не вянут. Кажется, что все это действительно аура.

Со слов директора, сюда никогда не заходят злые люди, и никто не устраивает скандалов. А сотрудники не работают тут без ссор и излишней нервотрепки.

В благодарность директор магазина планирует обязательно выделить в здании отдельную стену, на который размесятся архивные данные о Михаиле Квасникове. Будь воля работников этого места – они бы и целый музей сделали, до того уж они чтят праотца.

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