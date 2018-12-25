"Он двигает столы и гладит по голове": Цветочный магазин с вековой историей в Казани охраняет призрак его первого хозяина

Немногие знают, что магазину цветов и подарков «Дворец цветов», который расположился на улице Лобачевского, в наступающем году исполнится целых 124 года.

Во время однодневных бизнесов и ежесекундно рождающихся компаний, подобное место – роскошь. А еще более привлекает тот факт, что сотрудники «Дворца цветов» знают и чтят историю этого места.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ МАГАЗИНА

Корреспонденту «КП-Казань» удалось побывать в трехэтажном историческом магазине и поговорить с его директором Рафисой Сабировой. Она рассказал и об истории появления этого места, и о призраке, который охраняет его и всех его сотрудников до сих пор.

Более века назад жил в Казани некто по имени Николай Квасников. Мужчина воспитывал сына Михаила и работал маклером (торговым посредником – Ред.). Николай часто выигрывал дела в пользу города и за это получил возможность просить у администрации исполнения одного из своих заветных желаний. Квасников попросил построить для его сына Михаила, который занимался на улице Карла Маркса цветоводством, у безымянного парка в центре города (нынче – парк «Черное озеро») дом для работы. Однако чиновники ответили заботливому отцу, что не могут дать такого разрешения, так как на это уполномочен лишь действующий царь всея Руси Николай II.

«НАЧИНАЙТЕ СТРОИТЬ, ЦАРЬ ВСЕ РАВНО ОДОБРИТ»

В адрес государя тотчас же было написано соответствующее прошение, но оно слишком долго искало адресата. В какой-то момент администрация Казани не выдержала ожидания и сказала отцу и сыну Квасниковым: «Начинайте строить, потому что царь все равно это одобрит».

Возведение здания началось в 1895 году и закончилось спустя пару лет. А лишь в 1905 году, спустя долгие десять лет, Николай Квасников получил официальное разрешение царя.

- Строил он этот магазин исключительно на свои деньги, - продолжает свой рассказ нынешний директор магазина – Мало того, ему и землю ведь город дал только в аренду и с определенными условиями.

Так, Михаил Квасников должен был все время своей работы на предоставленной земле озеленять два парка, которые находились и по сей день находятся рядом (речь идет о парке «Черное озеро» и Ленинском саду – Ред.).

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Здание, которое построили Николай и его сын Михаил Квасниковы, сохранилось и по наши дни. Оно пережило несколько ремонтов, но осталось именно таким, каким его и задумывал автор. Уничтожена были лишь стеклянная оранжерея. Ее администрация магазина очень хотела бы восстановить, чтобы представить горожанам целостную картину, но земля эта уже находится в собственности.

- Здесь изначально было три этажа, но они имели высокие потолки. Мы же за счет этих потолков позже сделали антресольные этажи. Но ничего кроме этого мы не меняли – была высота магазинов 7 метров и осталась такой же, - объясняет Рафиса Сабирова.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ

Известно, что основатель этого магазина цветов, Михаил Николаевич Квасников разводил кур и коз, но главной его страстью было растениеводство. В нем мужчина видел дело всей своей жизни с юности и до последнего часа.

Квасников очень часто заказывал семена в Астрахани, а также в ряде европейских городов, а после, в результате их скрещивания, выводил новые разновидности цветов.

Первое свое объявление он дал в казанском «Справочном листке» в мае 1886 года. В нем Михаил предлагал покупателям экзотические, тепличные и оранжерейные растения, а также летние цветы для высадки в грунт. До магазина на улице Лобачевского, он уже имел подобный бизнес в разных других частях города.

БЕЗ ЖЕНЫ И ДЕТЕЙ

Как и многие поглощенные своей работой люди, он, к сожалению, не преуспел в других важных аспектах жизни. Так, например, Михаил не оставил после себя наследника, который смог бы в дальнейшем встать во главу его магазина.

- Он не был женат, но у него была любимая женщина - княжна. Ее имя затерялось в истории, но жила она точно в сером одноэтажном здании на улице Карла Маркса. Там сейчас свадебные платья продают. Это мне еще в 80-ых годах, когда я только-только начинала работать во «Дворце цветов», рассказывали бабушки, которые, будучи студентками, работали у самого Квасникова. Они развозили по купеческим домам фикусы и фиалки. В то время наличие этих растений считалось признаком богатства, - заявила Сабирова.

МАГАЗИН РАЗБОМБИЛИ В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ВЕКА

Не известно, что помешало Михаилу быть рядом с возлюбленной. Может, дело было в разных сословиях, или она была дамой замужней. Сейчас никто уже не ответит точно, почему Михаил умер, так и не обзаведясь семьей. О причинах смерти его, к слову, также нет никакой информации. Однако Рафиса Сабирова предполагает, что его могли убить революционеры, которые разбомбили магазин в начале ХХ века.

- Кто стал хозяином магазина, когда скончался Михаил, неизвестно. Ко мне в руки «Дворец цветов» перешел в очень плохом, послереволюционном состоянии в 1986 году. До меня здесь на протяжении 40 лет работала бабушка Вера. Милая и интересная женщина, - вспоминает директор магазина.

Словом, десятки лет тут работала не только приятная бабушка Вера. По словам Рафисы, в магазин никогда не устраивались люди, планирующие отдать «Дворцу цветов» пару месяцев или даже лет.

- Здесь люди находят свой второй дом. Работают десятками лет и отдают «Дворцу» всю душу.

ПРИЗРАК ОСНОВАТЕЛЯ МАГАЗИНА

Верить в потусторонний мир или не верить – личное дело каждого человека. Рафиса Сабирова и сотрудники ее магазина, например, верят. И у них есть для этого весомый повод. Этим поводом является добрый призрак самого Михаила Николаевича Квасникова, который до сих пор «работает» во «Дворце», но уже в качестве своеобразного охранника.

- Когда мы начали работать, ко мне пришла молоденькая журналистка одной из местных газет и говорит, мол, ходит слух, что у вас тут призраки. Конечно я ей не поверила, но мы все-таки решили проверить этот факт и остались здесь на ночь. Я спала, а она сидела под лестницей, - начинает рассказывать Рафиса голосом немного тише, чем был до этого.

Оказалось, что посреди той ночи на первом этаже неожиданно начали двигаться столы. Молодая журналистка, естественно, подумала, что кто-то остался и передвигает их специально. Однако никого кроме них двоих в здании тогда не было.

После этого инцидента призрак на несколько лет пропал, но в его реальность решено было поверить.

«УВИДЕЛА ВЫСОКИЙ И ХУДОЙ СИЛУЭТ И СИЛЬНО ИСПУГАЛАСЬ»

Со слов сотрудников магазина, вновь он стал наведываться после того, как в здании затеяли капитальный ремонт. В 2013 году, непосредственно перед Универсиадой, со стен начали отбивать советскую отделку из смальты. Работы словно разбудили спавшего духа.

В частности, сама Рафиса чувствовала и видела призрак в одну из ночей того лета.

- Из-за того, что мы находимся в центре, ремонт приходилось делать исключительно после заката. Один раз я легла отдохнуть, закрыла глаза и почувствовала, что кто-то меня по голове гладит. Я понимала, что в комнате никого нет и быть не может, так как я закрыла входную дверь на ключ. От осознания этого я еще сильнее побоялась открыть глаза. Однако, спустя пару секунд, я преодолела страх, повернулась и распахнула веки. Честное слово, на долю секунды я увидела высокий и худой силуэт, который быстро покидал комнату. Я тогда выбежала на «Черное озеро» и до утра ходила – слишком уж испугалась.

Уже после, из архивов Рафиса узнала, что Михаил Квашников был мужчиной высокого и худощавого телосложения и носил небольшую бородку. Спустя время к наличию призрака в ее магазине Рафиса привыкла и рассказывает о нем с улыбкой.

- Многие люди заходят и говорят: «Ой, а у вас кто-то там стоит», а там никого нет. Есть ведь такие чувствительные люди, которые видят ту сторону мира, - рассказывает директор о частых встречах клиентов с Михаилом Николаевичем.

«МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ВСЕХ НАС ТУТ СЛОВНО ЗАЩИЩАЕТ»

Как оказалось в конце 80-ых годов «Дворец цветов» два раза поджигали. Но подобное в те времена не было редкостью. В остальном же, за все годы работы здесь Рафисы Сабировой все «тихо и мирно».

- Я работаю в этом магазине уже больше 30 лет и всегда себя комфортно чувствую. Михаил Николаевич всех нас тут словно защищает. А еще здесь оживают цветы и очень долго после этого не вянут. Кажется, что все это действительно аура.

Со слов директора, сюда никогда не заходят злые люди, и никто не устраивает скандалов. А сотрудники не работают тут без ссор и излишней нервотрепки.

В благодарность директор магазина планирует обязательно выделить в здании отдельную стену, на который размесятся архивные данные о Михаиле Квасникове. Будь воля работников этого места – они бы и целый музей сделали, до того уж они чтят праотца.