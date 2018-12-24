Выбираем победителя еженедельного фотоконкурса «Зверополис»

Вновь на сайте «Комсомольской правды» в Казани стартовало голосование за лучший снимок с питомцем – еженедельный фотоконкурс «Зверополис».

Очень часто говорят, что домашние питомцы (собаки, кошки, птички, рыбки, зебры и т.д.) похожи на своих хозяев, копируют их поведение, жесты и мимику это мы и хотим проверить!

Фото победителя мы каждую неделю (по средам) публикуем в газете «Комсомольская правда» (Толстушка). Также возможны и приятные сюрпризы.

Вы также можете стать участником еженедельного фотоконкурса «Звереполис» от «Комсомольской правды» в Казани. Присылайте нам фото, на котором Вы и Ваш питомец kpkzn@yandex.ru

Напомним, обязательное условие - фотография должна быть качественной. Также не забудьте указать Ваши ФИО, имя питомца и Ваш контактный телефон.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «ЗВЕРОПОЛИС» ОТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В КАЗАНИ